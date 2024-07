Eigenaar uitgebrande Koenigsegg krijgt er nog één

Koenigsegg laat hun clientèle niet in de kou zitten: als jouw Jesko volledig afbrandt, mag je een nieuwe.

Er is een prijssegment qua auto’s waar je een hoop geld erin stopt, maar je er vrijwel zeker bij verkoop ook een hoop geld uit haalt. Vaak zelfs meer dan je erin stopte. Wel levert het dan het meeste op als je hem netjes houdt met weinig kilometers. Genoeg reden dus voor rijkelui met Koenigseggs om hun Zweedse speeltje lekker in een garage te zetten en af en toe te poetsen, maar rijden, ho maar.

Toerrit

Waarmee we eigenlijk al direct een dikke duim kunnen opsteken voor de eigenaar van de Koenigsegg Jesko “Nür”. Die besloot namelijk gewoon de auto mee te nemen op een toerrit/rally die onder meer door Griekenland ging. Met alle gevolgen van dien. De Jesko vatte vlam en de hete Griekse zon gooide olie op het, eh, vuur. Het sneue hoopje auto-karkas waar ooit de heftige Koenigsegg stond is een pijnlijk beeld voor elke autofanaat.

Oorzaak

Koenigsegg reageerde direct door een stop drive order uit te zetten. Oftewel: we gaan onderzoek doen, rijd tot die tijd even niet met je Jesko om uit te sluiten dat elke Jesko risico loopt. Welnu, het merk uit Ängelholm geeft een update. Belangrijk: er is bevestigd dat er voor de brand aan vloeistof lekte uit de Koenigsegg. Dit bleek hydraulische vloeistof te zijn. Aangezien dit enkel gebruikt wordt in het hydraulische pompsysteem, kon Koenigsegg uitsluiten dat de motor, versnellingsbak en het oliesysteem de oorzaak waren. Dit, in combinatie met het feit dat een slang uit het hydraulische systeem los was geschoten, zorgde voor een brandbaar vloeistofspoor dat uiteindelijk in brand vloog. Hoe deze slang losschoot, dat maakt het merk niet duidelijk.

Wel zijn er een paar zaken die Koenigsegg als goedmakertje in gang gaat zetten. Zo krijgt elke Jesko-eigenaar een uitnodiging om de auto te laten nakijken door een servicecentrum om te checken of bij elke auto de slangen goed vast zitten en geen mankementen bevatten. Ook is het merk bezig met een software-update waardoor de auto spontaan drukverlies herkent en direct afsluit, om het lekken van de vloeistof zo veel mogelijk te voorkomen.

En ten slotte: Koenigsegg bedankt de eigenaar van Jesko Nür en waardeert de support die deze persoon heeft voor het merk. Als bedankje wordt er een extra Jesko gebouwd om het uitgebrande exemplaar te vervangen. Ondertekend, Christian von Koenigsegg. Hulde!