Unieke Dodge Viper crasht hard in Nunspeet

Ai, deze Viper is zwaar toegetakeld en de bestuurder kwam er ook niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf.

Dodge heeft de naam van de Viper goed gekozen, want deze auto staat als listig te boek. Helaas maakt de Dodge Viper zijn reputatie weer waar, want er is vandaag een exemplaar gecrasht in Nunspeet. En hard ook.

Deze keer is het geen eenzijdig ongeval, zoals bij de Porsche van Tom Waes. Het ging mis tijdens een inhaalactie. De Viper raakte daarbij een Peugeot 2008, vervolgens een boom, om aan de andere kant van de weg tegen een lantaarnpaal te eindigen.

De passagier en de bestuurster van de Peugeot kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, maar de Viper-bestuurder werd met klachten aan de ribben afgevoerd. De Viper was dusdanig toegetakeld dat het bergen een uur in beslag nam.

Het bergen werd bemoeilijkt door het feit dat zowel het rechterachterwiel als het rechtervoorwiel afgebroken waren. Ook de achterspoiler is afgebroken en de hele linkerkant ligt compleet open. De bijrijder mag dus van geluk spreken dat hij of zij geen verwondingen heeft opgelopen.

Het kan zijn dat deze auto jullie bekend voorkomt, want deze Viper kwam recent voorbij op Autoblog Spots, toen deze gespot was in de parkeergarage van het Louwman Museum. Wat deze crash extra zuur maakt: het gaat om een ACR-versie, die uiterst zeldzaam is in Europa. Deze is – of beter gezegd, was – te herkennen aan de grote spoiler.

We kunnen ook een prijskaartje aan deze Viper hangen, de auto in kwestie staat namelijk te koop op de website van Viper Wizard. Daar had de auto nog een complete motorrevisie gekregen á €12.000. Viper Wizard vroeg €145.000 voor deze auto, die nu helaas total loss lijkt te zijn.

Foto’s: Hulz Media