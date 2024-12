Deze 6×6 is origineel, maar toch ook weer niet.

Als er één auto is die geen gekke kleur nodig heeft om op te vallen is het de G63 AMG 6x6x wel. Deze auto is daarom alleen geleverd in grijs, zwart en wit. Je kunt in Nederland ook een goudkleurig exemplaar tegenkomen met een schreeuwende man achter het stuur, maar die is gewrapt.

Nu is er echter nóg een exemplaar met een kleurtje in Nederland. Bij Leitner in Alkmaar staat nu een knalgroen exemplaar. De G63 AMG 6×6 was alleen nooit te bestellen in een kleurtje, dus hoe zit dat precies?

Grappig genoeg is de kleur wél origineel, maar de zes wielen niet. Het betreft een G 63 AMG die de fabriek verliet in de kleur Alien Green. De eigenaar vond echter dat de auto nog niet genoeg opviel en liet de auto daarom ombouwen naar 6×6. Dit is gedaan door de firma G Wagon Car Technology in Oostenrijk. Dit alles is Leitner vergeten te melden in de omschrijving, dus we vertellen het er maar even bij.

Het is dus in feite een neppe 6×6, ook al is het wel een echte G63 AMG en heeft ‘ie ook daadwerkelijk zeswielaandrijving. Nu hebben de Oostenrijkers geen half werk geleverd: naar verluidt heeft de ombouw 1.200 manuren gekost en zijn er uitsluitend originele onderdelen gebruikt.

De auto stond eerst te koop bij Mechantronik in Duitsland (geen onbekende naam voor Mercedes-liefhebbers), maar heeft nu dus zijn weg gevonden naar Leitner. Dat het geen originele 6×6 is weerhoudt ze er niet van om de hoofdprijs te vragen: dit groene monster moet maar liefst €719.950 kosten.

Om deze prijs even in perspectief te plaatsen: voor €70.000 minder koop je op Marktplaats een échte G 63 AMG 6×6. En voor €74.000 minder koop je een unieke G 65 AMG die door Mansory omgebouwd is naar 6×6, met V12 dus. Oftewel: deze auto is zelfs voor 6x6x-begrippen heel erg duur.