Dít is de Alpina B8 Gran Coupé met 600 pk! - Autoblog.nl

De Alpina B8 Gran Coupé laat een oude naam terugkeren en doet dat met verve.

Alpina staat al jaren garant voor het smaakvol aanpassen van BMW’s. Zo’n beetje elke BMW die bij M langs gaat, komt ook langs Alpina. Of juist de modellen die M ‘niet aan durft’. Extra pit toevoegen aan auto’s als de 7 Serie kan bijvoorbeeld ook via Alpina.

M-alternatief

Vandaag behandelen we een model wat je wél bij BMW M kan krijgen, maar dan op zijn Alpina’s. Het gaat om de Alpina B8 Gran Coupé. Dit is het luxe alternatief op een BMW M8 Gran Coupé. Collega @willeme spijkerde jullie gisteren al bij over de geschiedenis van de Alpina B8, en kondigde toen aan dat de nieuwe eraan komt. Zojuist is die onthuld.

B8 Gran Coupé

Dít is de Alpina B8 Gran Coupé, die aan ons wordt voorgesteld in het prachtige Alpina Grün II. De auto lijkt subtieler dan ooit, maar kent natuurlijk nog wel een paar unieke Alpina-kenmerken. De naam uitgeschreven op de lipspoiler voor en de veelspaaks velgen die inmiddels welbekend zijn.

Specs

Specs zijn ietwat voorspelbaar. Het gaat om de welbekende 4.4 V8 van BMW zoals hij in de M850i ligt, met twee turbo’s. Deze is in de Alpina B8 Gran Coupé goed voor 600 pk. Technisch verschilt de auto dan ook nauwelijks met zijn broer op basis van de 5 Serie, de B5 Biturbo. Hij is ietsje sneller dan de 5 Serie: 3,4 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid is ook een tikkeltje hoger: 324 km/u.

Voor de Duitse markt is er ook al een configurator live geknald, die een vanafprijs van 161.200 euro aangeeft. Om hem zoals op de foto’s in dit artikel te krijgen moet je nog wel wat bijbetalen.