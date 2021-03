Lexus IS Wax Edition gaat terug in de tijd - Autoblog.nl

Je kan met de Lexus IS Wax Edition een kleine tijdreis maken zonder een DeLorean nodig te hebben.

We vinden steeds meer moderne alternatieven voor al jaren oude dagelijkse spullen. Een goed voorbeeld daarvan is muziek. Momenteel kun je met één druk op de knop draadloos een album via Spotify naar de hifi-installatie streamen, maar dat was vroeger wel anders.

Platenspeler

In een ver, ver verleden was er namelijk de platenspeler waar je een elpee op moest leggen. Voor de generatie Z die meeleest: beeld je een CD in (en als je die niet kent, vraag je vader of moeder even) maar dan groter. Zo groot dat de platenspeler waarop de elpee kwam te liggen ook een gigantisch onding is. Voor een woonkamer geen probleem, voor een auto-interieur wel. Eigen muziek in de auto werd dan ook pas een ding vanaf de cassette.

Terug in de tijd

Saillant detail van de platenspeler: eigenlijk is hij nooit gestorven. Je kunt vele albums nog steeds op elpee krijgen voor de echte verzamelaar. Zo wordt het een soort cultdingetje. Lexus besloot om hier weer eens op in te spelen met de IS Wax Edition Concept. Lexus is recent met vreemde dingen bezig als het gaat om de nieuwe IS, zo waren er ook al speciale edities in samenwerking met gamers en schoenenfabrikanten.

MC Madlib en KAYTRANADA

De samenwerking is dit keer met twee muzikanten: DJ en producer MC Madlib en producer KAYTRANADA. Lexus zorgde voor een platenspeler in de IS Wax Edition en de producers maakten er een speciale elpee voor. De platenspeler past precies in het dashboardkastje. Lexus heeft het over taking the car for a spin – literally. Woordgrappen, je weet zelluf.

Concept

Lexus noemt de IS Wax Edition een concept en ook al gaat het om een volledig functionele productie-IS, productieplannen voor de versie met platenspeler zijn niet bekend. Of het de heerlijke IS500 met V8 is kunnen we ook niet zien, want waar het nummer moet staan, staat nu ‘WAX’. Enfin, of Lexus de platenspeler gaat uitbrengen voor je IS is niet bekend.