Blubberdikke Alpina B8 bevestigd - Autoblog.nl

De nieuwe blubberdikke Alpina B8 Gran Coupé is stijlvol, praktisch én snel. Waarschijnlijk

Uiteraard is het geen verrassing, maar wel prettig nieuws. We hebben het natuurlijk over de Alpina B8 Gran Coupé. Deze auto is namelijk door de familie Bovensiepen geteased vandaag. Middels een video willen ze ons er op attent maken dat er een blubberdikke Alpina staat aan te komen.

Dat wordt gedaan middels een zogenaamde teaser. Het is een eenvoudige marketing-techniek. Middels zo’n teaser creëer je alvast wat reuring, zonder het nieuws weg te geven.

Gran Coupé

Daarom zullen we het keiharde nieuws maar moeten 'gokken' vandaag. Aangezien de Alpina B8 GC gebaseerd is op bekende techniek, kun we een 'educatief verantwoord raden'. Reken erop dat onder de kap een 4.4 liter V8 ligt met twee turbo's. De basis is een M850i Gran Coupé, maar dan wordt er het een en ander door Alpina aangepast. Het totaalvermogen zal (hoogstwaarschijnlijk) 621 pk bedragen, met een maximum koppel van 800 Nm, dat al bij 2.000 toeren klaar staat. Precies zoals de technisch identieke Alpina B5 ook heeft.











Gran Coupé

Nu denk je misschien: maar komt de Alpina B8 Gran Coupé dan niet te dicht bij de M8 in de buurt? Qua prestaties wel, ja. Het is met name het karakter dat compleet anders is. De BMW M modellen hebben veel ‘heftigere’ afstelling van de motor en onderstel, bijvoorbeeld. Het koppel en vermogen komt er veel ‘bruusker’ in. Bij Alpina is alles op comfort en souplesse afgestemd, terwijl je in principe net zo hard gaat.

Meerdere Alpina B8’s

De naam ‘B8’ is vaker gebruikt door Alpina. In de jaren ’90 werd er al een B8 geleverd. Destijds was dat nog een BMW 3 Serie (E36) met een V8-motor in het vooronder. Van de 8 Serie (E31) is ooit ook een Alpina versie geweest (twee zelfs!), maar die heetten B12, geen B8. Tegenwoordig is de naamgeving van Alpina veel logischer dan in het vorige millennium.

Bewegende beelden kun je hierboven aanschouwen. De teaservideo hier beneden:

De Alpina B8 Gran Coupé zal morgen officieel worden onthuld.