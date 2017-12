Dit is de Beste Leasemaatschappij 2017/2018

Meer dan 8.000 respondenten gaven hun mening over tientallen leasemaatschappijen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Tevreden.nl, in opdracht van VZR, en werd voor de zevende keer uitgevoerd. De eerste prijs voor de Beste Leasemaatschappij 2017/2018 gaat naar ALD Automotive. Zij mogen zich dit jaar beste leasemaatschappij van Nederland noemen. De tweede plaats wordt ingenomen door Alphabet, de derde plek is voor Arval.

ALD Automotive komt met een 8,5 als beste naar voren en wordt onder andere hoog gewaardeerd op klantbeleving, dat deed men onder andere via een Driver Care team, WhatsApp service en bloemen.

Er is ook een categorie middelgroot/klein en daarin is Friesland Lease als winnaar uit de bus gekomen. WagenPlan is tweede geworden en Wittebrug Lease mag zich derde noemen. Daarnaast was er een nieuwe categorie Wagenparkbeheerders, zij blijken meest tevreden over Athlon. WagenPlan is wederom tweede geworden en Alphabet werd derde in deze categorie.

De groeimarkt private lease is ook gewaardeerd, bijna 2.000 Private Lease rijders hebben aan het onderzoek deelgenomen. Alphabet komt als beste uit de bus in deze nieuwe categorie. ALD Automotive is nummer twee geworden en IKRIJ.NL is als derde geëindigd.