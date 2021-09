5 dingen om op te letten bij private lease

Ga je voor het eerst private leasen? Dit zijn vijf stappen die je kunt doorlopen.

Private lease heeft flink aan populariteit gewonnen in de afgelopen jaren en die populariteit neemt nog steeds toe. De voordelen zijn evident: je weet iedere maand precies waar je aan toe bent en hoeft je verder nergens druk om te maken.

Dat wil zeggen: als je contract eenmaal loopt. Dan moet je wel eerst even een private leasecontract regelen. En dat kan nog behoorlijk wat uitzoekwerk zijn. Gelukkig is het een stuk makkelijker met een private lease vergelijker. Om het nog makkelijker te maken zetten we 5 dingen op een rijtje waar je op moet letten bij het kiezen voor een private leaseauto.

1. Wat is mijn budget?

Een logische eerste stap is je budget bepalen. Dat zul je zelf moeten doen, maar het is in ieder geval belangrijk om te beseffen wat een auto per maand kost. Een private leasebedrag klinkt misschien al snel hoog, maar daar is dan ook wel alles bij inbegrepen minus de brandstofkosten. Ter indicatie: als je een nieuwe Volkswagen Golf koopt ben je al snel €500 per maand kwijt, alles bij elkaar.

2. Welke auto heb ik nodig?

Deze vraag hangt nauw samen met het bepalen van je budget: wat voor auto heb je nodig? Als je een zakelijke leaseauto gewend ben zul je toch iets anders naar auto’s moeten gaan kijken. Bijtelling speelt opeens geen rol meer en verbruik speelt opeens wel een rol. Als je een bepaalde auto van de zaak had, moet je je gaan afvragen: heb ik zo’n auto wel nodig of is een maatje kleiner ook goed? Je kunt natuurlijk voor de goedkoopste private leaseaanbieding gaan, maar je moet je zelf ook weer niet te kort doen voor een paar tientjes minder per maand.

3. Hoeveel kilometer maak ik per jaar?

Een vraag stellen is vaak makkelijker dan hem beantwoorden. Hoeveel kilometers maak je eigenlijk per jaar? Het antwoord is in het algemeen: ‘meer dan je denkt’. Uit cijfers van het CBS blijkt dat nieuwe auto’s (0 tot 5 jaar) gemiddeld 17.200 km rijden op jaarbasis. Je moet het echter ook weer niet te hoog in schatten, anders loop je het risico dat je betaalt voor kilometers die je niet rijdt. Veel aanbieders geven daar geen vergoeding voor. Er zijn echter ook aanbieders die daar wel een vergoeding voor geven. Iets om rekening mee te houden dus. Als dit je tweede auto wordt, bedenk dan wel: een nieuwe auto is aantrekkelijker om even ‘mee te pakken’ dan het ‘ouwe barrel’ dat je hiervoor als 2e auto wellicht had.

4. Hoe lang wil ik leasen?

Het volgende dilemma is: wat voor looptijd kies je? Met een lange looptijd (60 maanden) ben je uiteraard het voordeligst uit per maand. Je weet alleen nooit of je situatie plotseling veranderd. Voor het zelfde geld verandert je werksituatie en heb je opeens geen auto meer nodig of verandert je financiële situatie. Je contract voortijdig stopzetten gaat doorgaans gepaard met kosten. Wees je dus bewust van de risico’s als je voor een lange looptijd gaat en vergelijk de kosten per aanbieder. Extra flexibiliteit is soms zelfs een betaalde optie die jou net wat meer gemoedsrust kan bieden.

5. Ga ik binnenkort een hypotheek afsluiten?

Tot slot nog iets om rekening mee te houden bij het aangaan van een private leasecontract: je hypotheek. Private lease is namelijk van invloed op het maximale bedrag dat je kunt lenen. Om precies te zijn worden dit bedrag verminderd met 65% van het maandelijkse leasebedrag. Dit geldt overigens niet als je al een hypotheek hebt. Ook kun je nog overwegen het private leasecontract op naam van iemand anders te zetten.

Nu weet je dus wat de belangrijkste punten zijn om in overweging te nemen. Vervolgens is het alleen nog een kwestie van de beste private lease aanbieding vinden die bij jou past.