Nieuwe Volkswagen Jetta te zien op schetsen

Nooit weggeweest, maar binnenkort wel terug.

Na een kortstondige periode van hype rondom de belastingvoordelen die de hybride Jetta genoot, bleef het tamelijk stil voor de in 2010 geïntroduceerde sedan. Zelfs de facelift wist weinig storm op te wekken. Gelukkig waren ze de auto bij Volkswagen niet helemaal vergeten en konden we uit hun productieplannen, die ze eerder dit jaar presenteerden, opmaken dat er wel degelijk een nieuwe Jetta aan zat te komen.

Deze zal begin volgend jaar, op de NAIAS in Detroit, voor het eerst aan het publiek worden getoond. Voordat het zo ver is belagen ze ons met nog geen handvol schetsen die ons alvast een beetje zullen moeten opwarmen voor het echte werk. De Jetta, die nu eindelijk op het MQB-platform gebouwd zal worden, zal ten opzichte van zijn voorganger iets groeien. Volkswagen legt daarnaast de focus op een verbeterde wegligging, meer technologie en een zuinigere benzinemotor. Volkswagen hoopt dat dit alles, vooral op de Noord-Amerikaanse markt, zal zorgen voor een stijging in de verkopen.

Hoewel de wagen op uiterlijk niveau grotendeels overeen zal komen met de designtaal van de nieuwe Golf, vertoont de Jetta in ieder geval op de plaatjes wat trekken van de stijlvolle Arteon. De Jetta krijgt aan de voor- en achterzijde standaard LED-verlichting en zal voorzien worden van een eigentijds interieur, compleet met Apple CarPlay of Android Auto.