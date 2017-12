5 redenen waarom de Fiat Tipo bij jou past

Dit moet je weten over de nieuwe Fiat Tipo.

Als het gaat om naamgeving van auto’s is Fiat lekker eigenwijs, ze laten de namen telkens terugkomen. In 1988 wordt de Fiat Tipo voor het eerst geïntroduceerd als de opvolger van de Fiat Ritmo. De Fiat Tipo wint de ‘Auto van het Jaar’-titel in 1989. De eerste Fiat Tipo werd tot 1995 gebouwd en was een belangrijke auto voor Fiat: diverse Alfa Romeo’s (145, 146, 155), Lancia’s (Delta, Dedra) alsmede de Fiat Tempra en Coupe Fiat werden erop gebaseerd.

De Tipo werd opgevolgd door de Bravo en Brava, een duo dat wederom de titel ‘Auto van het Jaar’ won, ditmaal in 1996. De naam Fiat Bravo was voor Fiat overigens niet nieuw, in de VS kreeg de 131 deze naam toebedeeld. De Bravo was de sportieve driedeurs variant, de Brava had vijf deuren en een afwijkende achterkant.

Het verschil tussen een strakke driedeurs en praktische vijfdeurs werd doorgezet in 2001 met de Stilo. Je kon de Stilo destijds krijgen met een panoramadak, ‘City’-stuurbekrachtiging en zelfs een navigatiesysteem. Ook was er een Abarth variant met een 2.4 liter vijfcilinder.

In 2007 wordt de Stilo opgevolgd door een nieuwe Fiat Bravo, nu enkel als vijfdeurs. Ook ditmaal is het een belangrijke auto. Bij deze generatie Fiat Bravo breken de T-Jet motoren door. Zuinige en efficiënte motoren met lekker veel power.

Deze lijn wordt doorgezet met de nieuwe Fiat Tipo. Ook deze kun je met de befaamde T-Jet benzinemotoren of Multi-Jet diesels krijgen. De Tipo is leverbaar in diverse uitrustingsniveau’s, van luxe tot heel luxe. We geven je graag nog vijf redenen om een Fiat Tipo te overwegen.

1. Keuze uit 3 carosserievarianten

Je kan de Fiat Tipo in drie verschillende varianten krijgen. Het begint met een 5-deurs hatchback. Verlang je naar meer ruimte dan is er de Tipo Stationwagon en wil je zakelijk correct voor komen rijden is er een chique Tipo Sedan.

2. Lage luchtweerstand

De nieuwe Tipo ziet er goed uit, maar het is ook functioneel. Vooral wat betreft de aerodynamische wetten. De Tipo Sedan heeft namelijk een luchtweerstandcoëfficiënt van 0,29 en ook de Tipo Stationwagon (of SW) is ontworpen om de luchtweerstand zo laag mogelijk te krijgen (goed voor de brandstofconsumptie)!

3. Ruimte

Letterlijk een groot voordeel: 440 liter bagageruimte (voor de hatchback), 520 liter voor de sedan en maar liefst 550 liter voor de stationwagon. Klap je de bank neer kom je op 1.650 liter uit. Voor een C-segmenter behoort dat tot de absolute top. Ook de wielbasis is behoorlijk met 2,63, ruim genoeg voor de passagiers achterin. Die wielbasis gaat overigens niet te koste van de draaicirkel, want die is met 11 meter lekker compact. Hoef je niet telkens te steken bij het inparkeren.

Nog meer ruimte nodig? De “towing capacity” van de Tipo is tot 1.500 kilo, handig als je met de caravan op weg wil.

4. Aantrekkelijke prijzen

Je kan al in een Fiat Tipo rijden vanaf 19.995 euro (rijklaar!). Nu komt het wel vaker voor dat je goedkoop in kunt stappen en vervolgens failliet gaat op de opties. Bij de Fiat Tipo valt dat reuze mee. Een Tipo Stationwagon met 1.4 T-Jet motor (120 pk) in de luxe Business Lusso uitvoering kost net 25 mille. Ook in de lease zijn de prijzen erg gunstig. Vanaf 339 euro per maand rijdt je in een Tipo.

5. Prima standaarduitrusting

Het Tipo rijden begint bij de ‘Pop’-uitvoering. Dan krijg je de beschikking over airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en spiegels, 3,5″ TFT-infoscherm, radio met AUX en USB aansluiting. Niet verkeerd voor een instapper. Ga je voor de meest luxe uitvoering (Business Lusso) dan zitten items als privacy glass, navigatiesysteem, 17″ lichtmetalen velgen, automatische airconditioning en leren bekleding er allemaal op.

