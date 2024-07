Dit is de dikste compacte crossover van nu: 304 pk en handbak!

Lexus presenteert een hele dikke LBX.

Een aantal jaar geleden had Lexus nog heuse AMG en BMW M-concurrenten, onder hun F-label. Helaas is dat label op sterven na dood. Elders worden nog de RC F en de IS 500 F Sport geleverd, maar die eerste is al 10 jaar oud en de tweede is geen volwaardig F-model.

Lexus presenteert nu voor het eerst in lange tijd weer een performance model, maar dit is iets anders dan de RC F met een atmosferische V8. Het nieuwe “high-performance model” heeft namelijk een 1.6 driepitter…

Toch is het wel degelijk iets bijzonders. Lexus heeft de aandrijflijn van de GR Yaris namelijk in de LBX gelepeld. Hebben dit niet al eerder gehoord? Dat kan kloppen, want in januari werd deze auto als concept gepresenteerd. Maar nu is er dus een productieversie.

De auto heeft een beetje een moeilijke naam: LBX Morizo RR. Dit is een hoedtik richting Akio Toyoda, die het alias Morizo gebruikt als hij gaat racen. Akio is dus ook betrokken geweest bij de ontwikkeling. Er RR? Dat staat voor Rookie Racing, het juniorteam van Toyota.

De LBX Morizo RR heeft nog wat meer vermogen dan een GR Yaris, namelijk 304 pk. Dat is dus ruim 100 pk per cilinder. Het koppel bedraagt 400 Nm. Daarmee zit je met deze compacte cross-over in 5,2 seconden op de 100 km/u.

Net als de GR Yaris is ook deze Lexus vierwielaangedreven. Het onderstel is ook grondig aangepakt en de LBX staat 10 mm lager. Voor de puristen is er zelfs een heuse handbak. Mocht dat toch niet je ding zijn, dan is er ook nog een automaat. Dit is gelukkig geen CVT, zoals in de normale LBX, maar een 8-traps automaat.

Qua uiterlijk is de LBX Morizo RR ook geen lullig cross-overtje meer. De LBX heeft nu dikke bumpers met extra grote luchtinlaten en 19 inch velgen. De zwarte wielkastenranden zijn nu meegespoten, voor een extra sportieve look.

Voor degenen die wel trek hebben in een dikke cross-over hebben we slecht nieuws: vooralsnog is de LBX Morizo RR alleen bedoeld voor Japan. Maar wie weet heeft Lexus nog een verrassing voor Europa in petto.