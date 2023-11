Prijzen Lexus LBX bekend: verrassend voordelig de private lease

De prijzen van de Lexus LBX zijn bekend gemaakt en voor dat bedrag zullen ze ongetwijfeld goed gaan verkopen.

Lexus is nu al jarenlang actief in Europa (en dus ook in Nederland). Het premium merk heeft de nodige successen gekend, denk aan de IS-modellen, de crossovers en met name de CT200h. Die laatste was een hybride hatchback die vanwege zijn uitstoot gunstig zakelijk te rijden was. Iets dat iedereen ook deed. De Lexus LBX lijkt dat succes te gaan overtreffen. Dat zijn boude woorden, maar de prijzen van Lexus LBX zijn bekend en die stemmen hoopvol!

Mocht je niet weten wat een Lexus LBX is, dat is de kleinste crossover van het merk. LBX staat voor ‘Lexus Breakthrough Crossover’, dus zelf hebben ze ook wel een idee dat dit een enorm succes kan gaan worden.

Bijzonder is dat de auto specifiek voor Europa ontwikkeld is. Nu spraken de IS220d en CT200h de Europese consument ook aan, maar waren niet ontworpen en ontwikkeld met ons in het achterhoofd. De LBX wel.

Prijzen Lexus LBX

Natuurlijk valt of staat zo’n succes met de prijzen en die zijn bij de Lexus LBX best interessant. Je hebt er namelijk eentje vanaf 35.995 euro of 499 euro per maand in de private lease. Voor dat geld heb je een hybride aandrijflijn met 1.5 driecilinder met een systeemvermogen van 136 pk, net als alle andere LBX-modellen.

Standaard heb je voorwielaandrijving, op sommige versies is vierwielaandrijving mogelijk. De naamloze instapversie heeft al 17 inch lichtmetaal en een 9,8 inch infotainmentscherm, LED-verlichting en climate control. Ook de meeste veiligheidssystemen zitten er dan op.

Cool

Je kan de prijzen van de Lexus LBX verhogen door ‘m verder aan te kleden. Dat kan met een ‘Comfort Pack’ en het ‘Comfort & Safety Pack’. Het Comfort Pakket voor 1.195 euro behelst dingen als een lendensteun, bipsverwarming, regenverklikker, elektrisch inklapbare spiegels en draadloze laadfunctie voor je smartphone. Het Comfort & Safety Pack kost 1.795 euro en dan krijg je ook nog een Blind Spot monitor, parkeersensoren voor en achter en een Driver Monitor Camera.

Relax

‘Atmospheres’

Vervolgens zijn er ‘LBX Atmospheres’. Normaal gesproken proberen fabrikanten altijd iets nieuws te verzinnen, naast het gedoodverfde ‘sport’ en ‘luxe’. Bij de LBX zijn er ‘atmospheres’ en zeggen wat meer of de stijl van de aankleding dan de uitrusting. Emotion en Cool zijn gericht op sportiviteit, Elegant en Relax zijn juist luxe. Als je daar eenmaal uit bent, kun je je optiepakketten aanvinken. Je kunt kiezen uit het Tech Pack, Premium Pack en Advanced Pack.

Emotion

Mocht dat niet voldoende zijn: speciaal voor de introductie is er ook de Lexus LBX Original Edition, een soort First Edition die dan anders heet. De basis is de LBX Cool, met een hoop opties zoals het het aeropakket en matzwarte 18 inch velgen. Standaard heb je dan ook al het Advanced Pack. Prijzen van de Lexus LBX Original Edition beginnen bij 48.495 euro voor de versie met voorwielaandrijving, met vierwielaandrijving kost deze 51.495 euro.

Prijzen concurrentie Lexus LBX

Audi Q2 30 TFSI | € 38.457

DS 3 Crossback PureTech 100 Bastelli | 34.740

Elegant

In vergelijking met de concurrentie komt de Lexus LBX er goed vanaf. De Audi is niet alleen duurder, maar heeft geen automaat. Dat is optioneel mogelijk als je voor minimaal 150 pk gaat. Dat geldt ook voor de DS, die ook nog eens minder vermogen heeft. Meer power en een automaat kan wel, maar dan wordt ook de Fransoos duurder (38.590 euro).

Je kan ze nu bestellen bij de dealer en configureren op de website. Nu bestellen is in het eerste kwartaal van 2024 rijden. Alle prijzen zijn inclusief garantie van 10 jaar of 200.000 km.