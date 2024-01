Lexus LBX Morizo RR is NIET elektrisch (maar wel 300 pk)

De Lexus LBX Morizo RR is een chique GR Yaris, eigenlij.

Het regent paardenkrachten vandaag in Japan. Op dit moment is er namelijk de Tokyo Auto Salon en dat betekent uiteraard een hele hoop Japans autonieuws. Vanochtend konden we aftrappen met de Toyota GR Yaris facelift en de Nissan Ariya Nismo, voor nu hebben we de Lexus LBX Morizo RR voor je.

En ja, als je echt wil zeuren, dan kan dat. Het is een klein crossovertje en daar hebben sommige liefhebbers het moeilijk mee. Maar in dit geval vinden we het een tof ding, want ze zijn echt aan de slag gegaan met het apparaat. In Nederland is het een keurige hybride crossover, maar dat is nu niet het geval.

GR Yaris motor!

Ze hebben namelijk de 1.6 G16E-GTS motor uit de Toyota GR Yaris erin gelepeld! En dan meteen de nieuwste met 300 pk en 400 Nm!!! De naam van de Lexus LBX Morizo RR is afkomstig van de nickname van Akio Toyoda.

Hij vond het leuk om met diverse endarance races mee te doen, maar dan juist uit de schijnwerpers. Met de bijnaam Morizo lette er niemand op en kon hij incognito over de 24 Uur van de Nürburgring doen, bijvoorbeeld.

De transmissie van de Lexus LBX Morizo RR is de zojuist geïntroduceerde automaat die je ook in de vernieuwde GR Yaris kan bestellen. Ook in dit geval wordt het vermogen en koppel afgegeven aan alle vier de wielen.

Is de Lexus LBX Morizo RR nog een crossover?

Je kunt je afvragen in hoeverre de Lexus LBX nu nog een crossovertje is. Bij Gazoo Racing hebben ze ‘m namelijk verlaagd. De veren zijn stijver en korter, waardoor de auto wat dichter op zijn buik bij het asfalt ligt.

Hoeveel is dan weer niet duidelijk. Wel is duidelijk dat ze het koetswerk hebben verbreed, waarschijnlijk om plaats te maken voor de 19 inch wielen met 235/35 banden. De gele accenten voor de remmen zijn een hoedtik naar de favoriete kleur van Akio Toyoda a.k.a. Morizo.

Of de Lexus LBX Morizo RR in productie gaat, is niet bekend. Eigenlijk zou Lexus stom zijn als ze het niet doen. Ten eerste omdat de auto er productierijp uitziet. Daarnaast kan Lexus wel een beetje sportieve schwung gebruiken nu er bijna geen F-modellen meer zijn.

Als laatste is het gewoon effectief uitspreiden van ontwikkelingskosten van de GR Yaris. Mocht Lexus dit model op de markt brengen, heeft het een ijzersterke concurrent voor de Audi SQ2 in handen.

Meer lezen? Wist jij dat alle modellen Lexus namen hebben?