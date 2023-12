Een Lexus LBX, of toch een Volvo EX30?

De goedkoopste Lexus versus de goedkoopste Volvo. Kies maar.

Lexus had even een hit te pakken met de CT200h, maar de laatste jaren spelen ze weer een rol in de marge, als vanouds. Er is nu echter een Lexus die dat potentieel kan veranderen: de LBX. Dit is de goedkoopste Lexus sinds de CT200h. En het is een compacte cross-over. Wat wil je nog meer?

De Lexus LBX is er vanaf 36 mille, maar… voor datzelfde bedrag heb je ook een andere interessante nieuwkomer: de Volvo EX30. Daarom gaan we eens even kijken hoe deze twee auto’s zich tot elkaar verhouden.

Het meest fundamentele verschil is natuurlijk de aandrijflijn: de Lexus is een driecilinder hybride, de Volvo is volledig elektrisch. Dat betekent onder andere dat de EX30 véél sneller is. De Volvo heeft precies dubbel zoveel vermogen: 272 pk in plaats van 136 pk. Ook heb je aanzienlijk meer koppel: 343 Nm versus 185 Nm.

Dit zorgt ervoor dat de Volvo EX30 de snelste auto is die je voor minder dan 40 mille kunt krijgen. Qua acceleratie dan, met een sprint van 0-100 km/u in 5,7 seconden. De topsnelheid is natuurlijk begrensd op 180 km/u. Daarmee is ‘ie overigens alsnog sneller dan de Lexus, die niet harder loopt dan 170 km/u.

Qua actieradius is de instap-Volvo geen hoogvlieger, met een WLTP-range van 344 km. Voor normaal gebruik is dat voldoende, maar als je vaak trips naar buitenland maakt wil je misschien toch liever de Lexus.

Dan het formaat: de Lexus LBX is echt heel compact, met een lengte van 4,19 meter. De Volvo EX30 is met 4,23 meter de grootste van de twee. De Lexus is wel een fractie hoger en heeft meer bagageruimte: 332 liter in plaats van 318 liter.

Qua design zijn Lexus en Volvo normaliter tegenpolen, maar in deze vergelijking eigenlijk niet. De EX30 is voor Volvo-begrippen best hip met zijn zwarte dakkie (en je kunt ‘m in het geel krijgen!), terwijl de LBX voor Lexus-begrippen juist behoorlijk ingetogen is. Qua uiterlijk zijn het dus eigenlijk allebei allemansvrienden (of niemandsvrienden, zo je wilt).

Als we de binnenkant bekijken valt vooral op dat de EX30 zeer minimalistisch (lees: kaal) is, met een verticaal scherm á la Tesla. De Lexus daarentegen heeft een traditioneler en tevens fraaier afgewerkt interieur. Oftewel: de Lexus heeft een premium interieur en de Volvo niet.

Zoals gezegd zit de prijs op hetzelfde niveau, maar we zullen nog even de exacte prijzen vermelden. De Lexus LBX heeft een vanafprijs van €35.995, terwijl de Volvo EX30 er is vanaf €36.795. Het scheelt dus welgeteld €800. Op de Volvo kun je nog wel €2.950 SEPP-korting krijgen.

Dan mogen jullie het zeggen: zou je 36 mille uitgeven aan een Lexus LBX of aan een Volvo EX30? En nee, ‘geen van beiden’ is geen optie bij deze meerkeuzevraag.

De rijtesten van de betreffende auto’s check je hieronder: