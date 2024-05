Dit is de dikste Opel Meriva van Nederland

Dit is de ideale auto voor jongeren met een slechte rug. Of bejaarden met een petje.

Als je jong bent rijdt je een Opel Corsa (bij voorkeur een OPC) en als je oud bent rijdt je een Opel Meriva. Dit waren dus eigenlijk de twee uitersten bij Opel, die gek genoeg samenkwamen in de Opel Meriva OPC. Wat de doelgroep was van deze auto is tot op heden onduidelijk.

Degenen die een Opel Meriva kopen zijn normaalgesproken geen mensen die een auto gaan pimpen, maar bij de Meriva OPC was dat kennelijk anders. Wat hebben we namelijk gevonden op Marktplaats? Een gepimpte Opel Meriva OPC!

Een Meriva OPC is sowieso een bijzonder verschijning in Nederland, want deze auto is hier namelijk nooit geleverd. Niet dat we daar veel aan gemist hebben, want zo spectaculair was deze ‘OpaC’ nou ook weer niet, met 180 pk. En het bleef toch een Meriva, ondanks de dikkere bumpers en de spoiler.

Bij deze Meriva OPC is er echter alles aan gedaan om de auto van zijn bejaardenimago te ontdoen. De auto is voorzien van vier uitlaten, zwarte velgen, extra ‘luchtinlaten’ op de motorkap en een (gedeeltelijke) wrap. Dat laatste ziet eruit alsof ze de auto eerst zwart gewrapt hebben en vervolgens halverwege gestopt zijn met het verwijderen van de wrap. Het is ieder geval eh… uniek.

Met deze aanpassingen spreekt deze Meriva OPC misschien ook de jongere Opel-liefhebbers aan. De OPC is in ieder geval te betalen voor jongeren, mede vanwege het feit dat er al 231.000 km op de teller staat. Op Marktplaats wordt er €6.450 voor gevraagd.