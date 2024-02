Dit is de Opel GT voor mensen die een hekel hebben aan Opel

…en een hekel hebben aan zelf schakelen.

Met de opheffing van het OPC-label zijn leuke Opels definitief verleden tijd, maar door de jaren heen hebben ze stiekem best wat leuke auto’s gebouwd. Naast de OPC-modellen was er bijvoorbeeld ook nog de Opel Speedster en de Opel GT.

Die twee worden nog wel eens door elkaar gehaald, maar de Speedster was op een Elise gebaseerd, terwijl de GT een Pontiac Solstice was. Gek genoeg was de Speedster nog het meest een Opel, want die week uiteindelijk toch flink af van een Elise. De Opel GT was daarentegen gewoon een Pontiac Solstice met een andere neus, niets meer en niets minder.

Op Marktplaats staat nu een tweelingbroertje van de Opel GT te koop, maar dit is géén Pontiac. Er was namelijk ook nog de Saturn Sky. Waar de Pontiac een afwijkend design had, is de Saturn nagenoeg identiek aan de Opel. Alleen dan met een ander logo. Dit is dus perfect als je niet in een Opel gezien wil worden, maar de GT wel heel tof vindt.

Er kleven wel een aantal nadelen aan deze Saturn Sky. Het grootste nadeel is dat je minder power hebt dan de Opel GT. Dat zat zo: waar de Opel GT altijd 264 pk had, was er van de Pontiac Solstice (het origineel dus) ook nog een instapversie. Deze was niet leverbaar als Opel, maar wel als Saturn.

De instapversie heeft geen geblazen 2.0, maar een 2.4 zonder turbo. Ondanks de grotere cilinderinhoud levert deze maar 173 pk. Ook heeft deze versie geen sperdifferentieel. Je moet dus wel een flinke hekel hebben aan Opel, wil je voor deze versie kiezen.

Dan is er nog iets wat deze Saturn minder sportief maakt: een automaat. De Opel GT was een puristenbak die enkel met handbak werd geleverd, maar zijn Amerikaanse broertjes waren ook met automaat te krijgen. Wat deze auto dus ook heeft.

Als je de meest sportieve versie wil zul je dus echt even verder moeten zoeken, maar met deze Saturn Sky heb je wel iets unieks. Er staan slechts vijf exemplaren op Nederlands kenteken. En voor het onderhoud van deze exoot kun je gewoon terecht bij de Opel-dealer om de hoek.

Mocht je interesse hebben: deze Saturn Sky staat momenteel te koop op Marktplaats, met 40.296 km op de teller. De verkoper wil er €13.695 voor hebben.