Leukste snelle stationwagon voor minder dan 10K? AB Advies

Een prangende vraag voor velen, de leukste snelle stationwagon voor 10K aan euro’s.

Een categorie die we bovengemiddeld vaak voorbij zien komen is de leukste snelle stationwagon voor niet al te veel geld. In heel gevallen is de user-case hetzelfde. Meneer moet elektrisch/PHEV rijden van de zaak. Zo’n extreem capabele doch on-inspirerende generieke, rijdende zetpil is fiscaal aantrekkelijk, maar als het om autorijden gaat zo spannend als de erotische tijdschriftencollectie van Andries Knevel.

Zoektocht leukste snelle stationwagon onder de 10k

In dit geval zit Jeroen – een Autobloglezer van het eerste uur – met eenzelfde situatie. Nee, niet de bovengenoemde lectuur, maar om een leuke auto naast zijn huidige auto te zoeken. Hij rijdt namelijk zakelijk een VW Golf eHybrid. Ten eerste vind Jeroen dat we niet zo moeten zeuren op de Golf 8, hij kan het namelijk prima vinden met met de auto.

Maar er mag dus iets naast komen voor de privékilometers. Iets met wat meer pit en vooral met wat beleving. Het hoeft niet zozeer snel te zijn, maar wel een beetje leuk. Jeroen heeft zijn vrouw zover gekregen dat ze het ook prima vindt. Voor haar is het het belangrijkste dat het een crossover of stationwagon is, zodat de auto voor ritjes naar het station, school, supermarkt en boekwinkel gemaakt kunnen worden.

De wensen en eisen voor de leukste snelle stationwagon voor 10K kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Volkswagen Golf eHybrid Koop / lease: Koop (de Golf is lease) Budget: 10 mille Jaarkilometrage: 15.000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto Zoek de leukste snelle stationwagon voor 10k Gezinssamenstelling: 1 kind en een hond (en mijn vrouw en ik) Voorkeursmodellen: Duits premium is altijd goed, maar hoeft niet No-go modellen: Diesels, saaie auto’s

Hoe komen wij aan de cijfers?

Verbruik: Spritmonitor

Brandstofprijs: United Consumers, € 2,219 per liter 95

Verzekering: gemiddelde van meerdere aanbieders (WA+, inwoner Utrecht, 40 jaar, 10 schadevrije jaren)

Motorrijtuigenbelasting: Belastingdienst

Volvo V50 T5 AWD Summum

€ 8.999

2005

145.000 km

Wat is het?

Een hele chique en praktische Ford Focus ST, eigenlijk! De V50 staat op hetzelfde Global C-platform én heeft de motor van de Focus ST. Of nou ja, die Focus heeft een Volvo-motor. Dat is meteen wat de auto heel erg bijzonder maakt, een roffelende vijfcilinder De Volvo V50 is eigenlijk een C-segmentauto gepositioneerd als een D-segmentauto. Voorin zit je uitstekend, maar achterin is ‘ie vrij krap. Een grote plus van de auto is zijn exterieurdesign, want wat het is het toch een fraai model, zeker na een paar modificaties (zoals @martijngizmo heeft gedaan).

Hoe rijdt het?

Niet zo scherp als een Focus ST, helaas. Daar staat tegenover dat de V50 wel een stukje comfortabeler en relaxter is. De zitpositie is puik en naar tegenwoordige maatstaven is er behoorlijk wat stuurgevoel. De motor is in dit geval een belangrijk onderdeel van de beleving. Die vijfcilinder klinkt niet alleen geweldig, maar sleurt er ook keurig aan. Je kan ze nog redelijk oppeppen, mocht je 220 pk niet voldoende vinden. De toevoeging ‘AWD’ past op zich wel bij de auto, maar het is niet het meest feilloze systeem. Het voegt ook wat extra gewicht en frictie toe, dus een hoger verbruik. Maar ja, als je je daar zorgen om maakt, moet je deze auto niet overwegen. Lees hier de bevindingen van @wouter.

Kosten Volvo V50

Verbruik: 1op 10,28

Brandstofkosten: € 270

Gewicht: 1.452 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 50

Totale kosten per maand: € 402

Onderhoudsprognose

Volvo zijn enorm betrouwbaar toch? Bwoah, dat is niet helemaal waar. We geven toe dat die motoren ge-wel-dig zijn. Uiteraard dien je er wel goed voor te zorgen, wil je ‘m 5 ton laten halen. De rest van de auto is niet zozeer extreem slecht, maar het is een Ford van bijna twintig jaar oud. Dat betekent bovengemiddeld veel roest. Ook elektronische issues kunnen voorkomen. Bekijk hieronder het aankoopadvies.

Afschrijvingsprognose

Hier zit je safe! Waar je meer kwijt bent aan onderhoud, win je wat met het onderhoud. Vlotte Volvo stationwagons met een vijfcilinder zijn gewoon prima handel in Nederland. We gaan niet verkondigen dat het een ‘risicovrije’ investering is, want dat zou misleiding zijn. Wel denken we dat je over drie jaar nog altijd 6-7 op brengt als de V50 in goede staat is (en de inflatie binnen de perken blijft, uiteraard).

Alfa Romeo 159 1750 TBI Distinctive (939B)

€ 9.400

2010

150.000 km

Wat is het?

De ultieme Autoblog Advies-auto! Deze auto heeft dankzij deze rubriek een legendarische status. Het is de Alfa Romeo 159 zoals deze van het begin had moeten zijn. Iedereen heeft het over het gewicht bij deze auto, maar dat valt op zich wel mee. De 156 (zijn voorganger) was veel kleiner en (dus) lichter. Het is nog altijd een bloedmooie auto om te zien. Mooier dan zijn opvolger? Misschien wel. En je hebt dus ook een stationwagon variant! We zochten een Ti, maar die sportieve aankleding kon je alleen krijgen met ‘mindere’ motoren.

Hoe rijdt het?

Op zich wel goed. Tip: monteer de Bilstein B12 Sportline-it met Eibach veren. Dat is wat Prodrive deed voor de Brera S en het transformeert de auto. Wij hebben dat ook gedaan met onze 159 duurtester. De besturing is het hoogtepunt van de auto, de stabiliteit op hoge snelheid is ook een pre. Schakelen is ook een genoegen met heerlijk korte slagen. Over die motor is iedereen enthousiast, maar het is ‘gewoon’ een eenvoudige turbomotor. Heel erg snel is ‘ie niet en het verbruik is alsnog best hoog. Een Squadra-kuurtje doet wonderen, als je de leukste snelle stationwagon voor 10k zoekt, maak je ‘m voor een paar honderd euro snel in plaats van vlot.

Kosten Alfa Romeo

Verbruik: 1 op 9,21

Brandstof: € 302

Gewicht: 1.455 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 55

Totale kosten per maand: € 439

Onderhoudsprognose

Het is niet zo erg als ‘het internet’ je wil doen laten geloven. Dat wil niet zeggen dat er geen aandachtspunten zijn bij deze Alfa Romeo. De transmissie is de beruchte M32, alhoewel deze in de 1.7T ietsje beter is. Check ook even het subframe, dat wil nog weleens roesten. Als dat nog niet het geval is: haal de bodemplaatbescherming weg. Daar blijft namelijk het vocht in hangen. Bekijk ook ons Alfa Romeo 159 aankoopadvies:

Afschrijvingsprognose

Je moet eigenlijk de TI-uitvoering hebben voor maximale restwaarde, maar de vraagprijzen beginnen nogal een beetje melig te worden. De 1.7T heeft al de grotere Brembo’s. Dat gezegd hebbende, de motor is wel degene die iedereen wil, dus van de 159’s is dit de juiste. De vraagprijzen zijn relatief hoog, maar de omloopsnelheid is niet heel erg hoog.

BMW 325i Touring Executive (E91)

€ 9.950

2009

185.000 km

Wat is het?

De laatste echte BMW die iedereen lijkt te vergeten. Het bewijs dat nieuwe niet beter is. De E9X-generatie biedt nog alle BMW-kenmerken waardoor het merk is groot geworden. Alhoewel de E91 echt een D-segment auto is, is de ruimte niet overdadig. Voorin zit je heel erg goed (lekker laag), maar achterin is het heel erg krap.

Hoe rijdt het?

Deze BMW 3 Serie rijdt zoals een BMW moet rijden. Excuses voor alle mensen met een nieuwe BMW, maar dít is hoe het hoort te zijn. Een zijdezacht spinnende atmosferische zescilinder lijnmotor, ietwat hakerige handbak en achterwielaandrijving. Wat we ook vaak vergeten: de besturing! Die is in de E91 nog vol gevoel, precies en met de juiste weerstand. Zeker met het sportonderstel en non-runflats rijdt het echt magistraal. Zeker voor het geld. Een beleving als deze ga je voor 10 mille nergens anders vinden (nou ja, totdat we bij de Yolo zijn aanbeland). Om de titel ‘leukste snelle stationwagon onder 10k’ te mogen verdienen, mag ‘ie overigens ietje sneller zijn. Een latere 325i kun je vrij makkelijk naar 265 pk chippen.

Kosten BMW 3 Serie

Verbruik: 1 op 11,7

Brandstof: € 237

Gewicht: 1.495 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 82

Verzekering: € 60

Totale kosten per maand: € 379

Onderhoudsprognose

Duits en degelijk slaat vooral op de inkomstenstroom voor de garagehouder. Als je gaat voor de N52-motor, hoef je je eigenlijk alleen zorgen te maken over de waterpomp. De N53 heeft wat meer tuningspotentie, maar ook ietsje meer aandachtspunten (met name de injectoren en interne vervuiling). Verder moet je geld apart houden voor het onderstel. E90’s kunnen enorm trillen. Het luistert heel erg nauw dat alle draagarmen, veren, dempers en dergelijke in goede staat zijn. Bekijk hieronder het aankoopadvies van de BMW 3 Serie (E90):

Afschrijvingsprognose

Het zijn nu oude BMW’s waar niemand naar omkijkt. Dus reken in het begin nog even op een lekkere afschrijving. Er gaat – zo denken wij – wel een periode aanbreken dat er veel exemplaren niet meer zijn en we er achter komen dat een gechipte 328i F30 sneller is, maar dat dat dan het ook is. Een nette BMW is gelukkig altijd goede handel. Tip: zorg dat je een versie met sportstoelen hebt.

YOLO: Audi S4 Avant (8E, B6)

€ 9.995

2004

170.000 km

Wat is het?

Huh, wat, zijn deze al zó goedkoop? Destijds waren ze 75 mille (voor opties) en tegenwoordig gaan ze voor 10 weg. Het is het topmodel van de A4-reeks in 2003. Toen was CO2-uitstoot nog een fabeltje en was het normaal om een 4.2 V8 in het vooronder van een middenklasser te lepelen. Maar het is niet alleen die V8. Dit was de laatste subtiel snelle Audi. De modellen hierna kregen die enorm gapende Single Frame-grille. Het interieur is een hoogtepunt met dure materialen, uiterst secure afwerking en hoogwaardige uitstraling. De optionele Recaro-sportstoelen zitten episch. Oh, ook hier een krappe achterbank.

Hoe rijdt het?

Goed, mits je ‘m juist in zet. Het is niet – zoals de BMW M3 van deze periode – een enthousiaste stuurmansauto. Wel is de Audi S4 zeer capabel. Oh, en onder verraderlijke weersomstandigheden is de auto ook nog snel en controleerbaar. Die genoemde M3 rijdt je in de regen helemaal zoek. De handbak is niet de beste in zijn soort, maar een matige handbak is altijd leuker dan een automaat. Uiteraard zal een zekere collega beginnen over onderstuur en een motor voor de vooras, maar het stuurt nog best aardig, al had de besturing wil iets directer gemogen. Uiteraard is de reden om deze auto te kopen die goddelijke 4.2 liter achtcilinder.

Kosten Audi S4

Verbruik: 1 op 7,13

Brandstof: € 390

Gewicht: 1.645 kg

Motorrijtuigenbelasting: € 91

Verzekering: € 85

Totale kosten per maand: € 566

Onderhoudsprognose

Er is een reden dat S4’s zo betaalbaar zijn en dat is het onderhoud. Het hele internet zegt dat de distributiekettingen vervangen moeten worden. Dat is soms het geval en dan moet je het blok eruit halen. Dat is hoofdzakelijk de reden dat ze zo goedkoop zijn. Doe er je voordeel mee, maar houd dus 2-3 mille apart voor het geval dat er iets gebeurt. En dan nog 2-3 mille of voor onvoorzien dingen. Zie het zo: deze auto zit vol met techniek die je normaliter in een Audi A8 vindt, maar dan gepropt in een A4.

Afschrijvingsprognose

Je zou denken dat deze Audi’s op de bodem zitten. Toch kunnen Audi S-modellen verrassen met enorm lage prijzen. Scheid het kaf van het koren. Het heeft echt zin om 2-3 mille te betalen voor een net exemplaar. Die verkoop je altijd wat sneller door. De logica zou dicteren dat deze auto’s ietsje meer waard beginnen te worden, maar dat durven wij niet te zeggen. Voorgaande onzin uitgekraamd hebbende, het zal allemaal wel meevallen qua afschrijving.

Conclusie leuke vlotte stationwagon voor 10 mille

En wat moet je dan kopen? Dat is een lastige. Het is sowieso AB Garage-esque advies geworden. @MartijnGizmo heeft een Volvo V50 gehad en ondergetekende een 159 en 325. De keuze is daarom best lastig, zeker omdat deze reuze is. Er hadden zo nog een paar auto’s bijgekund. Ons advies is daarom een bijzonder: ga voor de Audi S4! Al deze auto’s gaan je geld kosten qua onderhoud. We zagen dat keurig onderhouden S4’s ook best voordelig zijn.

Dus als de distributieketting gedaan is en de auto sindsdien niet 2 ton gereden heeft, kun je er ook weer tegen aan. Maar in principe drukte dit advies ons met pijn de neus op de feiten. 4 unieke auto’s: een beeldschone Italiaanse wagon, een BMW met atmosferische zescilinder, een Volvo met vijfcilinder turbo of een Audi middenklasser met V8. Deze auto’s spreken een dode totaal die klinkt als engeltjes in je oren piesen. De leukste snelle stationwagon onder de 10k is alleen niet de verstandigste, maar dat was de vraag ook niet.

