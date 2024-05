Gave spots rondom Villa d’Este

Een kleine greep uit de gave auto’s die rondom Villa d’Este te vinden zijn.

Op dit moment vindt er aan de oever van het Comomeer weer het jaarlijkse autofestijn plaats in de tuin van Villa d’Este. Zoals we eerder vandaag al schreven onthulde BMW hier de Concept Skytop. Er is echter nog veel meer moois te zien, ook buiten het terrein van Villa d’Este.

Onze hoofdredacteur @michaelras is ter plaatse en heeft al de nodige gave auto’s gespot. We gaan een aantal van de meest interessante spots eens even langs. Je kunt op de foto of het kopje klikken voor meer foto’s van de desbetreffende auto.

Dit is een auto die nog maar heel weinig gespot is: de nieuwe Pagani Utopia. De leveringen zijn inmiddels begonnen, maar dit is nog een auto van Pagani zelf. Ondergetekende is er nog steeds niet aan gewend, maar een bijzondere verschijning is het zeker.

RUF staat op het Concours d’Elegance met een originele Yellowbird, maar op de parkeerplaats stond ook een RUF. Het gaat hier om een RTR, wat een beetje een rare mengelmoes is. De voorbumper komt van een 991 Mk1, de achterlichten van een 991 Mk2 en de motorkap lijkt van een GT2 RS te komen. De RTR was er in twee motorvarianten: deze auto heeft óf de 3.8 uit de 991 Turbo met 654 pk óf een Mezger-blok met 802 pk.

Dit is een echte topspot, want als er van deze twee zijn gebouwd is het veel. De basis voor deze Maserati is de Spyder uit de jaren ’90, maar deze is door OPAC voorzien van een compleet nieuwe koetswerk. Dat niet alleen, de V6 is ook vervangen door de 3.2 V8 uit de Shamal. Leuk detail: deze auto heeft in het verleden op Nederlands kenteken gestaan, van 2003 tot 2017.

Misschien niet zo zeldzaam als de auto’s hierboven, maar wel heel gaaf: een 993 Turbo. Dit is ook een bijzonder uitgevoerd exemplaar, in een hele fraaie kleur blauw, mét blauwe velgen. Ook een bijzonder detail zijn de mintgroene remklauwen.

De Rolls-Royce Silver Cloud was er als vierdeurs limousine en als tweedeurs cabrio. Met dit exemplaar is echter wat bijzonders aan de hand: dit is een vierdeurs cabrio. Dat is iets wat we niet vaak zien, maar de kofferbak is groot genoeg voor de enorme softtop. Het gaat om een creatie van Mulliner. We weten niet hoeveel er gewouwd zijn, maar ga er vanuit dat deze auto vrij uniek is.

Dit is uiteraard slechts een kleine greep uit de auto’s die rondom Villa d’Este te vinden zijn. Meer Villa d’Este spots bekijk je op Autoblog Spots!