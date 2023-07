Dit is de dikste nieuwe Opel Astra van Nederland

Van je modale Opel Astra een dikke sjaak maken, het kan met dank aan een oude bekende.

De nieuwe Opel Astra begint zijn intrede te maken in onze automarkt. En dat is goed nieuws, want het is een tof ding. Nu bijna elke C-segmenter een beetje de grenzen opzoekt of juist zo ver van de grens is dat het oubollig wordt, is dat nuchtere karakter van Opel eigenlijk perfect. Het is duidelijk een radicaal andere auto dan de Astra K (en dat was weer een doorontwikkelde Astra J uit 2009) en als braaf broertje van de Peugeot 308 is de positionering prima.

Sportief

Het blijft wel duidelijk een Astra, dus verwacht geen blubberdikke dingen. Op zich zijn de PHEV’s met 180 pk en helemaal de GSe met 225 pk nog wel vlot te noemen, maar anders ben je aangewezen op een 130 pk sterke driecilinder. Als je iets meer sportiviteit wil toevoegen wat betreft het uiterlijk, dan kun je het GS-Line pakket bestellen. Normaliter een excuus om quasi-sportief te doen, maar de Astra knapt er nog redelijk van op. Iets wat wellicht wat gek is om te zeggen bij een Astra, maar kennelijk toch gezegd wordt, mag het ietsje dikker dan die GS-Line?

Irmscher

Nou, vooruit, maar dan moet je wel even bij Irmscher aankloppen. De welbekende tuner die alle Opels van weleer kon voorzien van meer oompf is nog steeds bezig met dikmaakpakketjes voor moderne Opels. Helaas richt het bedrijf zich niet meer op de techniek, maar de bodykits zijn dik genoeg om oude tijden te herleven. Het bewijs is deze Opel Astra met Irmscher-bodykit die te koop staat in Nederland.

Kijk dan, wat een dikke sjaak! Dankzij een splitter- en skirtset ligt de Astra wat lager bij de grond, om nog maar te zwijgen over die gigantische spoiler achterop. Een tikkeltje fout, maar de combinatie fout met iets nuchters als Opel is juist altijd de kracht van Irmscher geweest. Ook Irmscher-velgen en vloermatten zijn inbegrepen.

Occasion

De Opel Astra Irmscher occasion is niet de allerdikste 225 pk PHEV, maar wel de 180 pk PHEV die alsnog naar 100 kan sprinten in 7,9 seconden. De lakkleur is Crimson Red en de rest is eigenlijk zo goed als zwart. Aangezien het zwarte logo voorop toch wegvalt in de grille, was een hekwerk zonder logo met chromen randje en subtiel Irmscher-logootje een geinige toevoeging geweest. Maar goed, een mens heeft altijd wat te wensen.

Bij deze Opel Astra Irmscher occasion is de kop er al af, hij komt uit april 2022 en is dus al een jaar oud, en heeft in die tijd 5.096 km gereden. De optielijst is vrij uitgebreid, maar je koopt deze occasion natuurlijk vanwege het Irmscher-dikspul.

Doe dat dus vooral. Dat gaat je 43.995 euro kosten bij de Opel-dealer in Dronten die hem momenteel aanbiedt. Gegarandeerd de dikste Opel Astra van Nederland, totdat iemand een 225 pk-sterke GSe langs Irmscher stuurt. Ach, optisch maakt dat niks uit.