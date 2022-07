Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2022

Wie heeft de Mistral mee en pakt de pole, voor de Grand Prix van Frankrijk in 2022?

En jawel, na de inspanningen van de Vries en Kubica van gisteren, zitten de vaste coureurs vandaag weer allemaal in de auto voor een nieuwe kwalificatiesessie. Gisteren leken de Ferrari’s de te kloppen auto’s, maar vanochtend was Verstappen ook weer pijlsnel. Het team van Mercedes werd andermaal toegedicht wellicht een vuist te kunnen maken tegen de gebruikelijke favorieten, gezien het snaarstrakke asfalt op het circuit van Bernie E’s ex. Doch op basis van de tijden tot nu toe, ziet dat er andermaal niet in. Of hebben de Mercs ouderwets zitten zandzakken alsof het 2020 is?

Q1

Schumacher, Stroll en thuisheld Gasly zijn de eerste drie die ene tijd op de klokken zetten. Gasly is de snelste van dat drietal, doch normaal gesproken gaan deze mannen natuurlijk niet voor pole vandaag. Vooraan het veld zijn het vervolgens meteen de Ferrari’s en Red Bulls die elkaar tikkies uitdelen. Per sector is het weer vechten om paarse tijden, doch als het stof neerdaalt is de volgorde LEC – VER – SAI – PER. Zo hebben we dat al vaker gezien. Hoe dan ook hebben de twee topteams dus geen problemen om Q2 te halen. Sterker nog, Leclerc vraagt zich openlijk af waarom zijn team hem een tweede push lap heeft laten doen.

Het zijn inmiddels de bekende teams en coureurs die weer moeten knokken om een anonieme exit in Q1 te voorkomen. Als de klok op 0:00 gaat, staan Zhou, Schumacher, Latifi, Vettel en Magnussen in de gevarenzone. Albon is veilig, maar spint van de baan. Zoiets kan wel eens handig zijn, maar de timing en het circuit met enorme uitloopzones spelen dit keer in het nadeel van de Britse Thai. De anderen krijgen toch nog de kans om hun tijden te verbeteren.

En dat lukt zowaar vrij aardig voor sommigen. Schumacher, Vettel én Magnussen spelen zich veilig, ten koste van Albon, Gasly en Stroll. Echter…Schumacher heeft kennelijk keihard vals gespeeld en ergens de track limits aan zijn laars gelapt. Zo wordt Albon weer Q2 in gepromoot. Het team van Haas is echter niet overtuigd en gaat eens even babbelen met race control, terwijl ze Schumacher vertellen zich klaar te maken voor Q2. Doch dat feest gaat uiteindelijk toch echt niet door.

De afvallers: Gasly – Stroll – Zhou – Schumacher – Latifi

Q2

Red Bull gaat even voor de power play in Q2, of Ferrari doet het aanvankelijk wat rustiger aan op oudere banden. Dat maken we in ieder geval op uit het feit dat Verstappen en Perez met stip op P1 en P2 terechtkomen. Halverwege de sessie laat team rood echter toch even de tanden zien met Carlos Sainz. De Spanjaard moet morgen een gridstraf incasseren, maar gaat voorlopig wel kneiterhard. Hij is negen tienden sneller dan Verstappen! Crikey.

De McLarens gaan ook relatief goed met Norris op P5 en Ricciardo op P7. En dat betekent dat Mercedes met Hamilton op P12 oprecht moet bibberen. Maar groene sectoren laten zien dat er nog meer snelheid in de baan zit, dus het kan nog. En inderdaad weet team zilver zich het blozen voor een exit in Q2 te besparen, met goede rondes aan het eind.

Helaas voor Ricciardo betekent dat dat hij toch weer het bokkie is. Hij is dit keer ‘maar’ twee tienden sneller dan Norris, maar dat betekent andermaal een exit in Q2. Ook Ocon, Bottas, Vettel en Albon halen het niet. Geen hele grote verrassingen dus, hoewel we langzaam mogen concluderen dat Alfa Romeo in de achteruit zit. Een opsteker is er te melden voor Yuki Tsunoda: terwijl teammaat Gasly er al uitlag in Q1, sneakt de Japanner als tiende door naar de laatste sessie.

De afvallers: Ricciardo – Ocon – Bottas – Vettel – Albon

Q3

We maken ons met de oranje bril op wel een beetje zorgen om het enorme snelheidsverschil tussen Ferrari en Red Bull in Q2. Wordt het vastklampen aan de strohalm dat Red Bulls rees pees beter is, of tovert Bullie nog wat uit de hoge hoed? Voorlopig is het Ferrari die de trukendoos opendoet, door Sainz een touwtje uit te laten werpen naar Leclerc.

Hoe dan ook is het verhaal nu opeens heel anders. Leclerc zet een 1:31.209 neer en Verstappen komt tot een 1:31.217. Perez volgt op vier tienden en een straatlengte daarachter sluiten de Mercs aan op P5 en P6. We weten echter inmiddels dat veel coureurs van de mindere teams al hun vers rubber in Q2 gebruiken en in Q3 eerst een run doet op gebruikte softs. Pas aan het eind van de sessie komt iedereen voor de echte echte pogingen de baan op. Althans, iedereen behalve Sainz dan, die op gebruikte banden nog een run doet om Leclerc nóg een slipstream te geven en behalve Magnussen, die met zijn eigen gridstraf voor morgen het zo wel best vindt.

Leclerc is de eerste van de drie pole pretendenten op de baan. Andermaal krijgt hij een tow van Sainz. Dat kan wel eens het verschil zijn, want Leclerc pakt nog drie tienden op zijn eerste tijd. Verstappen verbetert zich niet en moet het doen met P2, terwijl Perez ook geen snellere tijd meer op de klokken zet en anderhalve tiende toegeeft op MV1.

Hamilton trekt het kwalificatieduel gelijk met Russell door P4 te pakken, terwijl Norris weer een heldendaad verricht door de Macca naar P5 te slepen. Russell is zesde voor Alonso, die niet zoveel kon aanvangen met de Alpine, maar wel weer sneller is dan Ocon. Tsunoda erft P8 omdat Magnussen en Sainz geen serieuze tijd op de klokken zetten. Morgen dus twee Bullies tegen een Fezza met Hamilton op het vinkentouw. Of zou Sainz nog terug kunnen komen? Is het al morgen?

F1 kwalificatie Frankrijk 2022: De volledige uitslag