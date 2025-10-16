Dit is de duurste bedrijfswagen van Nederland!

Maar je hebt wél gewoon een achterbank.

Een Dodge Ram is inmiddels een beetje afgezaagd, dus misschien wil je eens wat anders. Wij hebben een leuk alternatief gevonden: een hele dikke G-Klasse pick-up. Hij is alleen een beetje prijzig.

Het betreft een Brabus P900 Rocket Edition. De naam Rocket houdt Brabus gereserveerd voor hun meest gestoorde projecten. In dit geval is dat een G63 die niet alleen is omgebouwd tot pick-up, maar ook is verlaagd. En oh ja… hij heeft 900 pk.

Om er een pick-up van te maken is het frame van de G-Klasse met 50 centimeter verlengd. In tegenstelling tot veel omgebouwde SUV’s heeft deze auto gewoon een achterbank. Of in dit geval: twee losse stoelen achterin.

De techniek is bekend, want die heeft Brabus in meer modellen gestopt. De 4,0 liter V8 is opgeboord naar 4,5 liter. Het blok is verder voorzien van nieuwe turbo’s, nieuwe downpipe, nieuwe krukas, nieuwe drijfstangen en meer. Dit alles zorgt ervoor dat de V8 900 pk en 1.050 Nm koppel levert én heel blijft. De motor kan eigenlijk 1.250 Nm leveren, maar het koppel is voor de veiligheid afgekapt op 1.050 Nm.

Uiteraard is de auto ook voorzien van een Brabus-bodykit, met extra brede wielkasten, een grote luchthapper op de motorkap en de nodige carbon details. Het interieur is ook niet meer standaard: dit is helemaal opnieuw bekleed in blauwgroen leer.

Van de P900 Rocket Edition worden maar 10 exemplaren gemaakt en een daarvan staat nu te koop bij Bernards Exclusives. We kunnen wel stellen dat dit de duurste bedrijfsauto is van Nederland, al zit er nog geen kenteken op.