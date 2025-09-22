Duurste E90 M3 van Nederland kost €175.000!

Deze E90 is duurder dan een gloednieuwe M3 Competition met opties.

Als je een E9X M3 wil kopen, had je dat eigenlijk een jaar of 10 geleden moeten doen. Er worden nu al flinke bedragen voor gevraagd, zeker voor de zeldzamere sedan. Met minder dan 50 mille hoef je niet aan te komen. Maar de M3 die te koop staat bij Premium Classics slaat echt alles.

Ze hebben namelijk een E90 M3 in de aanbieding voor – hou je vast – €174.950. En dat is niet eens de meeneemprijs, dit is exclusief bpm. Nu valt de rest-bpm wel mee bij een auto uit 2021, maar toch.

Op het eerste gezicht is het niet eens een megabijzondere uitvoering, maar de kenners hebben het natuurlijk al gezien. Het gaat hier om een M3 CRT. Die is extreem zeldzaam, met een oplage van slechts 67 stuks.

De M3 CRT is in feite de sedanversie van de M3 GTS (je weet wel, dat oranje apparaat). De CRT heeft dezelfde opgeboorde 4,4 liter V8 als de GTS, die goed is voor 450 pk. Dankzij het gebruik van CFRP voor de motorkap en stoelen – destijds een primeur voor BMW – weegt de auto 45 kg minder dan een reguliere M3 sedan.

De M3 GTS kon je van kilometers afstand herkennen, dankzij de oranje kleur en de spoiler. De CRT is een stuk minder opvallend. Deze was altijd uitgevoerd in de ietwat saaie kleur Frozen Polar Silver. De CRT heeft een paar rode accenten, maar die moet je met een vergrootglas zoeken. Wel heeft de CRT dezelfde zwarte velgen als de GTS.

De M3 CRT is heel zeldzaam, maar is deze auto nu echt €175.000 waard…? Nou, in 2023 werd een exemplaar geveild op Collecting Cars voor €173.000. En het jaar daarvoor werd er eentje in de VS geveild voor $174.500.

Het zal geen toeval zijn dat de vraagprijs van deze auto ook op dat niveau zit. Er is echter wel een belangrijk verschil: bovengenoemde exemplaren hadden respectievelijk 8.000 en 1.200 kilometer op de teller. Deze CRT heeft 22.000 kilometer gelopen. Dat is ook niet veel, maar toch van een andere orde. De vraagprijs lijkt ons dus erg optimistisch.