Meerderheid Nederlandse EV-rijders kan honderden euro’s besparen op deze simpele manier

Je helpt er de rest van het land ook nog eens mee.

Het bezitten van een auto is al duur zat. Je hebt dus groot gelijk als je ieder klein voordeeltje dat je kunt meepakken, met beide handen aangrijpt. Daarom tanken we bijvoorbeeld ook over de grens. Nederlanders die in een elektrische auto rijden, kunnen zoiets dergelijks ook doen. niet door over de grens te tanken, maar door op een ander moment op te laden.

Hiervoor waarschuwt Easee. Dit Noorse bedrijf ontwikkelt zijn eigen laadpalen en heeft een eigen laadinfrastructuur. De EV-laders gebruiken dynamische tijdsgebonden energietarieven. Wanneer er veel ruimte op het elektriciteitsnet is, zijn de stroom- én laadprijzen lager.

Hoeveel geld kun je besparen?

Fijn dat de prijzen meebewegen, maar zoals bij het tanken in Duitsland of België wil je ook weten: wat kan ik er nou mee besparen? Dat heeft Easee voor ons uitgezocht. Iets meer dan de helft van de Nederlandse EV-rijders (56 procent) laadt de auto op tijdens de piekuren. Ervan uitgaande dat deze mensen tussen de 36 en 45 kWh per week laden, kunnen zij tussen de € 8,34 en € 10,34 besparen per week. Over een heel jaar is dat € 434 tot € 538 per jaar, per auto.

Ook in de rest van de Benelux liggen kansen op het gebied van opladen met dynamische laadprijzen. In België kan de EV-rijder tussen de € 103 en € 135 besparen. In Luxemburg zijn een stuk minder EV-rijders, maar zij laden zo’n beetje allemaal op tijdens de piekuren. Maar liefst 89 procent kijkt niet naar hoe druk het is op het net. Zij kunnen jaarlijks tussen de € 241 en € 400 besparen.

Fijn voor iedereen

Het zijn nogal wat auto’s die op dit moment in de piekuren opladen. Die 56 procent in Nederland staat gelijk aan bijna 130.000 EV’s. Gezamenlijk kunnen zij € 71 miljoen besparen aan laadkosten. Daarnaast helpen ze de rest van Nederland enorm. Zoals je weet heeft ons elektriciteitsnet het zwaar op de piekmomenten. Als meer dan 100.000 EV’s dan ineens niet meer gaan opladen komt er een boel stroom vrij voor wasmachines, fornuizen en ga zo maar door.

De enige verliezer is de EV-rijder. Zij zijn genoodzaakt om de auto lange tijd aan de lader te hangen. Ja, de opladers van Easee bepalen zelf wanneer het het slimste is om op te laden, maar als dat betekent dat je overdag je auto niet kunt gebruiken, is dat een hard gelag. Maar goed: daar bespaar je per jaar dus wel zo’n € 500,- mee.

Kortom; kun je veel thuiswerken en heb je een EV? Hang hem dan overdag aan de lader om de druk op het net te verleggen én voor je portemonnee.

Bron: Easee