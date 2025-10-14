Bijzonder: Brabus-baas verontschuldigt zich voor online ruzie verloofde

Dat escaleerde snel, zoals de Duitsers dat zeggen.

Er gebeuren gekke dingen bij Brabus. De maker van de meest uitgesproken interieurs en vermogensupgrades werkt aan een plannetje om een eigen eiland te openen. Ook op de achtergrond spelen er gekke zaken. Brabus is namelijk helemaal klaar met fakers die hun spullen namaken. Een van de neppe Brabussen heeft er indirect voor gezorgd dat de baas van Brabus zijn vrouw op haar vingers moest tikken.

Laten we vooraan beginnen. De Duitse rapper Parham Vakili (artiestennaam PA Sports) kocht voor zijn vrouw een Brabus G-Klasse. Natuurlijk deelde de rapper de beelden van zijn cadeautje op social media. De post komt terecht bij Mili Umicevic. Zij is de verloofde van Brabus-baas Constantin Buschmann.

Umicevic besluit om via haar eigen account te reageren op de post door aan te geven dat dit geen échte Brabus is. Ze schrijft: ”Rocketvelgen? Helaas is de auto niet van ons, en het interieur is ook nep!! Helaas heeft je man je een nep-Brabus gekocht. Kom graag eens bij ons langs in de fabriek, dan kunnen we je een ECHTE BRABUS verkopen.”

Wanneer het vriendinnetje van de rapper vervolgens reageert met de vraag of Umicevic wat rustiger aan kan doen omdat ze ”net zoveel met Brabus heeft als ik met rap”, gaat de verloofde van de Brabus-baas los. ”Dat zullen we dan wel zien wanneer jij je brievenbus opent, zus”, schrijft Umicevic.

Reactie van Brabus

In een nieuw social media bericht reageert Brabus-CEO Buschmann op het voorval. Volgens hem zijn er ”emoties geuit, fouten gemaakt en grenzen overschreden – ook van onze kant”. Hij noemt de manier waarop zijn verloofde zich uitte ”te persoonlijk en daardoor onprofessioneel”.

Buschmann laat weten dat er een vacature is voor de functie van communicatieverantwoordelijke. Daarom is er niemand die naar de uitgaande berichten kijkt, ook niet naar wat mevrouw Brabus in haar vrije tijd post op haar eigen account. ”Ik heb verantwoordelijkheden binnen het team niet duidelijk gedelegeerd en heb daarom de verantwoordelijkheid genomen voor de misplaatste communicatie”, schrijft de Brabus-baas.

Hij probeert zijn partner nog wel te verdedigen: ”Mijn verloofde handelde in deze situatie uit betrokkenheid en loyaliteit. Ze wilde het merk beschermen toen ze op de hoogte werd gebracht van een overduidelijke namaak. De toon was emotioneel – en achteraf gezien te confronterend. Dit was noch nodig, noch merkgerelateerd.”

De oplossing

Volgens Buschmann is het probleem niet de communicatie van zijn vrouw, maar de bedrijven die nep-Brabus-onderdelen maken en verkopen. Ze zijn gevaarlijk, omdat ze niet onderhevig zijn aan veiligheidsnormen en goedkeuringsrichtlijnen. Daarnaast worden klanten hiermee opgelicht, omdat zij denken dat ze echte Brabus-spulletjes kopen.

Brabus komt dan ook met een plan om het aantal fakers te verkleinen. Het merk wil (inter)nationale bewustmakingscampagnes voor klanten en dealers en juridische en technische maatregelen tegen vervalsing. Daarnaast gaat het bedrijf kijken naar de communicatie om een herhaling te voorkomen.

Lang verhaal: vriendinnetje krijgt nep-Brabus, Brabus-vrouw brengt haar daarvan op de hoogte, de twee kibbelen verder terwijl de reaguurders meegenieten, Brabus-baas moet op de blaren zitten, vraagt om vergiffenis en strengere regels tegen vervalsers. Zoals ik zei: er is altijd wel wat geks aan de hand bij Brabus.