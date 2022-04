‘Smart #1 krijgt dikke Brabus-versie met 400 pk’

Smart’s hebben nog nooit veel pk’s nodig gehad, maar met de nieuwe Smart #1 ligt dat iets anders.

Het is nu definitief: de kleine auto is dood. Zelfs Smart gaat namelijk grote en lompe auto’s bouwen. Terwijl het compacte formaat juist hét handelsmerk was van het merk. Straks gaat Lotus nog zware SUV’s bouwen…

Het is dus even wennen, maar de nieuwe Smart wordt een cross-over die meer dan 1.800 kg weegt. Voor de goede orde: dat is meer dan een Smart Forfour en een Smart Roadster sámen. Deze auto heeft dus weinig met de Smart’s uit het verleden te maken. Wat natuurlijk niet betekent dat het verder een slechte auto is.

Nog niet alle specificaties van de Smart #1 (spreek uit: hashtag one) zijn bekend, maar we weten wel dat de auto 272 pk krijgt. Smart gaat het daar echter niet bij laten. Ze zijn namelijk bezig met een extra snelle versie. Daar zijn zelfs al beelden van opgedoken in China.

Het exemplaar op de foto’s ziet er nog steeds vrij aaibaar uit, maar toch oogt deze auto wat agressiever dan de normale Smart #1. Het valt bijvoorbeeld op dat er extra luchtinlaten zitten op de neus. Ook zien we sportievere velgen en de nodige rode accenten, inclusief rode remklauwen.

The standard rear-wheel Smart #1's 200kW (268bhp) not enough? Try the Smart #1 Brabus. Info leaked to China's Weibo suggests it receives a second electric motor, four-wheel drive and up to 300kW (400bhp).@smart_worldwide @Brabus @GeelyGroup @MercedesBenz pic.twitter.com/EDzSFxntB4 — Greg Kable (@GregKable) April 11, 2022

Leuk, een sportief aangeklede versie, maar is deze ook daadwerkelijk sneller? Het lijkt er op van wel. In plaats van alleen een elektromotor op de achterwielen zou deze versie twee elektromotoren krijgen, die samen 400 pk leveren. Dat is serieus veel voor een Smart.

Op de foto’s zijn geen Brabus-logo’s te ontwaren, maar naar verluidt zal deze rappe Smart #1 het Brabus-label meekrijgen. Dat is niet zo’n gek idee, want in het verleden was er ook van de Forfour en de Roadster een Brabus-uitvoering af fabriek.

Aangezien de Smart #1 er precies even sportief uitziet als een Fiat 500L, is het wel een raar idee dat deze auto 400 pk zou krijgen. Maar in de wondere wereld van elektrische auto’s kan het allemaal.

Via: Car News China