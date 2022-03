Koop een Volkswagen Golf die een Lancia Delta Integrale wil zijn

Misschien wel de gaafste Volkswagen Golf aller tijden, de Rallye, staat als occasion te koop. Dat wil je toch hebben?

De rallysport heeft een grote impact op de autowereld. Helemaal een paar decennia terug. Autofabrikanten moesten en zouden een rallyauto hebben die mee mocht doen aan de wereldwijde klassen. Sommige autofabrikanten konden zowat hun identiteit verwerven aan de rallysport. Lancia bijvoorbeeld, die na jaren succes met de Stratos, 037 en Delta S4 wederom enorme rallysuccessen behaalde met de Delta Integrale. Zo succesvol worden door gewoon een rallyauto en diens gehomologeerde straatversie te hebben? Is het zo makkelijk? Waarschijnlijk niet, maar het weerhield Volkswagen er niet van om het te proberen.

Volkswagen Golf Rallye

Volkswagen bouwde in 1989 een speciale versie van de toenmalige nieuwste Golf, de II. Die werd zo gebouwd dat ‘ie aan alle homologatie-eisen voldoet. Eén van die voorwaarden is dat er een (gelimiteerd) aantal straatauto’s van gebouwd moeten worden. Zo werd de Golf Rallye geboren. De straatversie is in essence een opgepepte GTI 16V met het vierwielaandrijvingssysteem van de Golf Syncro. Overigens werd dat oppeppen niet gedaan met de toevoeging van harde liters: door de homologatie-eisen kostte het zelfs een paar cc. Wel zat er natuurlijk een dikke G-Lader op om het vermogen te vergroten. De Volkswagen Golf Rallye kwam uit op 160 pk. Qua uiterlijk veranderde er een paar dingen: de brede wielkasten, andere bumpers en in plaats van ronde koplampen had de Golf Rallye rechthoekige koplampen. Daarmee is het toch net even iets dikker dan de reguliere Golf II.

Volkswagen Golf Rallye occasion

Vind jij het idee van een blubberdikke Golf-rallyauto nou leuk? Goed nieuws: er staat eentje te koop. Deze Volkswagen Golf Rallye occasion is qua motor en aandrijving nog origineel, maar heeft wel wat modificaties ontvangen. Verstelbare KW-veren bijvoorbeeld, of een adaptief systeem voor de Haldex-koppeling. Van alles om de auto een klein beetje moderner te maken, zonder dat je de kern van de auto aanpast.

Optisch is het ook een leuk verhaal: de Volkswagen Golf Rallye occasion is rood met dezelfde Compomotive TH2 velgen als de Delta Integrale. Het lijkt daarom ook net een soort Delta Integrale. Niet herkenbaar een VW dus, maar op zich een leuke manier om een soort Delta junior te creëren.

Daarover gesproken: als vuist tegen die auto is de Golf Rallye nogal mislukt. De Golf Rallye wist geen grote successen te behalen en ging niet de geschiedenis in als het rallysucces van Volkswagen. Ach, gelukkig hebben we de foto’s – en de 5.000 straatauto’s – nog.

Te koop

Want deze rode Volkswagen Golf Rallye is te scoren als occasion. Een Zweeds autobedrijf biedt hem aan. Met een kilometerstand van 2.238 km is de auto zo goed als nieuw. Daar is de prijs dan ook naar: het autobedrijf wil er 449.000 Zweedse kronen (43.145 euro) voor vangen. Ach, het is nog steeds goedkoper dan een hedendaagse Golf GTI. Kopen kan op de Zweedse website.