Dit is de duurste Saab van Marktplaats - Autoblog.nl

De duurste Saab van Marktplaats is uiteraard een Cabrio.

Saab is inmiddels al jaren een gesloten boek. Toch missen we het merk iedere dag. Op zich is het logisch dat het merk op de fles ging: het wereldtoneel veranderde en General Motors speelde daar zeldzaam slecht op in. Nieuwe Saabs kopen is daardoor niet meer mogelijk, maar gebruikte nog wel. Dit is de duurste Saab van Marktplaats die we konden vinden.

Knäcker-dik

En het is meteen een knäcker-dik exemplaar: een Saab 9-3 Cabriolet Aero. Uiteraard is het niet zomaar eentje. Het is niet de diesel of de 2.0T, maar de dikke 2.8 V6 turbomotor. Deze is door de Zwitserse firma Hirsche Performance onder handen genomen om zo 300 verse paarden te kunnen leveren.

Dynamische bochtenridder

Dat gebeurt in de duurste Saab van Marktplaats middels een vijftraps automaat die de krachten overbrengt op de voorwielen. Zonder sper. In een een zware cabrio met slappe koets. Verwacht dus niet de meest dynamische bochtenridder op de Tonale-pas. Wel zal het een zeer prettige cruiser zijn waarmee je op de snelweg menig BMW, Audi of Mercedes in het stof laat bijten.

Maar nu vraag je je af: is die V6 wel geleverd met die neus? Goede vraag! Het antwoord is nee. Deze auto is later voorzien van de Griffin-voorbumper van de NEVS-Saabs. Ook de wielen komen van ná de Spyker-periode.

Duurste Saab van Marktplaats

De duurste Saab van Marktplaats is niet zo de fabriek uit komen rollen, zoals je ‘m ziet. Naast de bumper en de velgen zit er ook een DAB-radio in van Kenwood. Logisch, want het Saab-systeem was niet al te best. In het interieur zien we verder diverse carbon-sierdelen en een stuurwiel van Hirsch.

De kap is drie jaar geleden vernieuwd, dus je kan er weer even tegenaan. Bekijk dan ook ons Saab 9-3 Cabrio-advies voor alle specifieke punten voor deze generatie 9-3 Cabrio. Oh, en de algemene 9-3 aandachtspunten kun je onze Saab 9-3 aankoopadvies-video bekijken.

Kilometerstand duurste Saab van Marktplaats

In tegenstelling tot veel andere Saabs valt de kilometerstand heel erg mee. Dit witte exemplaar heeft namelijk 118.000 kilometer gelopen. Dat is gezien de vraagprijs overigens schrikbarend veel, maar de in de meeste Saabs wordt flink gereden. De Saab Cabrio eigenaren zijn er nu eenmaal gek op. Extreem lage standen komen gewoonweg bijna niet voor.

Dus durf jij voor de duurste Saab van Marktplaats 29.750 euro uit te geven, of zoek je een exemplaar voor minder dan de helft en schroef je zelf er een nieuwe bumper op? Laat het weten, in de comments!