Mercedes F1 wordt verkocht voor € 755.981.657,90 - Autoblog.nl

Mercedes F1 wordt verkocht en blijkbaar is die toko bizar veel geld waard.

Breek: Mercedes F1 wordt verkocht voor een monsterbedrag. Op dit moment is het het beste Formule 1-team: Mercedes. Sterker nog, het is misschien wel het beste team aller tijden. Natuurlijk is Lewis Hamilton een exceptioneel talent, maar met deze auto wordt een redelijke Williams coureur als Bottas ook gewoon kampioen.

Daar hoeft Mercedes niet bescheiden over te doen, ze hebben gewoon elk jaar het beste werk geleverd. Natuurlijk hebben ze geluk dat de regels nooit ingrijpend wijzigen en je zo dus kunt voortborduren op je succes. Maar dan nog: je moet het nog wel even doen. Is het dan wat dat betreft zo vreemd dat Mercedes F1 wordt verkocht voor meer dan 750 miljoen euro?

Mercedes F1 wordt verkocht (aldus dubieuze bron)

We moeten wel even aantekenen dat de bron de Daily Mail is. Dat is naast een nieuwspublicatie ook een vorm van vermaak en daar zou deze ‘bevestiging’ ook onder kunnen vallen. Toch delen we ‘m graag met je, want er zijn redenen te bedenken dat Mercedes F1 wordt verkocht. Ook een kapotte klok geeft twee keer per dag de goede tijd aan.

Mercedes F1 wordt verkocht aan Ineos

De vermoedelijke koper van het team is tevens hun nieuwe sponsor: Ineos. Die kun je kennen van de Tour de France (Ineos heeft het almachtige Team Sky overgenomen vorig jaar) en daarnaast zijn ze ook eigenaar van OGC Nice, de voetbalclub waar oud-Ajacied Kasper Dolberg het erg goed doet.

Daarnaast kennen we Ineos van deze Defender-kopie die ze van de rechter mogen bouwen (maar niet van Land Rover). Ineos is het geestekindje van Sir Jim Ratcliffe, een van de rijkste mensen van Groot-Brittannië met een geschat vermogen van 12.200.000.000 Britse ponden.

Twee betrouwbare bronnen

De Daily Mail heeft twee betrouwbare bronnen. Eentje wil anoniem blijven en de andere is Eddie Jordan, die zelf ooit ook een keer een F1-team heeft gehad. Met deze move zou Toto Wolff ook zijn aandelen moeten verkopen. Dat is op zich niet vreemd, want hij wordt sterk gelinkt aan Aston Martin Racing met Stroll en Vettel. Volgens Mercedes wordt Mercedes F1 namelijk niet verkocht.

Echter, Eddie Jordan zegt van wel dat Mercedes F1 wordt verkocht:

De naam ‘Ineos’ staat al op de zijkant van de auto en ze hebben een technologische samenwerking, zo het is een goede manier voor Mercedes om de sport te verlaten. Het team zal Ineos gaan heten, maar gerund worden vanuit de fabriek in Brackley. Mercedes zal de overige 30% van de aandelen behouden. Het zal alleen geen Mercedes meer heten en Toto Wolff zal niet meer de dienst uitmaken daar. Eddie Jordan, oud F1-teameigenaar

Zeker

Eddie Jordan lijkt zeker te weten dat Mercedes F1 wordt verkocht. Zeker aangezien hij de details al kan mede delen. Jordan was destijds als team-eigenaar niet vies van een paar goede quotes uitdelen, maar er is weinig reden om aan te nemen om deze feiten foutief de wereld in te helpen. Hij heeft ook nog een hele plausibele reden waarom Mercedes F1 wordt verkocht:

Het wordt natuurlijk ook heel erg moeilijk voor hen. Hoe kunnen ze zorgen dat ze blijven winnen? Hoe kunnen ze hun prestaties nog verbeteren? Dat kunnen ze namelijk niet. Toto’s reputatie is al eentje van de grote teambazen in de geschiedenis van de sport. Wat hij bereikt heeft met Mercedes, brengt om op minimaal hetzelfde niveau als Ron Dennis bij McLaren of Jean Todt bij Ferrari. Eddie Jordan, oud-Top Gear presentator.

Hoe het allemaal gaat uitpakken lijkt onzeker. Mercedes heeft het concorde-akkoord getekend. Ze waren het eens met de budgetcaps en hebben de intentie getoond om in de F1 te willen blijven. Maar het team doorverkopen kan gewoon. Sterker nog, het concorde-akkoord is niet zozeer een bevestiging dat je blijft, maar als je blijft, dat je je dan aan de nieuwe spelregels conformeert.