Hamilton vindt Bottas sneller dan zichzelf - Autoblog.nl

Dat de bescheiden Hamilton kan winnen van de ultra-mega-super-goede Valtteri Bottas is echt fenomenaal. Hamilton vindt Bottas sneller dan zijn super-snelle zelf.

We zitten inmiddels op de negende race van het seizoen en het is spannender dan ooit. Hamilton leidt weliswaar, maar heeft slechts 47 schamele puntjes voorsprong op zijn naaste belager, Valtteri Bottas. Ook Max Verstappen in de Red Bull (wat volgens Mercedes de snelste auto is) hijgt de Brit in de nek met 54 luttele punten achterstand. En het wordt nog spannender dan ooit, want Hamilton vindt Bottas sneller, namelijk!

Wereldklasse

Alles kan werkelijk gebeuren, dat hebben we vorige week gezien op Monza. Dat wil niet zeggen dat het ook gaat gebeuren natuurlijk. Want als we de sarcastische bril afzetten en het vitriool uit het toetsenbord, dan staat het als een paal boven water dat Mercedes hier goede zaken gaat doen en terecht: hun auto is van, om met Jan Boskamp te spreken: wereldklasse.

Niet zo makkelijk (aldus Hamilton)

Maar volgens Hamilton is het allemaal niet zo makkelijk als het lijkt. Hij laat aan het Britse Autosport weten dat de druk die hij van Bottas voelt hoger dan ooit is.

In het verleden dacht ik altijd dat mijn kracht was om een circuit snel te kunnen leren. Voor deze baan zijn we naar de simulator gegaan, wat ik anders nooit doe. Ik heb ook niet het idee dat ik er voordeel uit heb kunnen halen. Lewis Hamilton, vindt zichzelf minder goed dan Bottas

Hamilton vindt Bottas sneller

Kijk, dat is misschien toch het voordeel van de jonge garde van de Formule 1-coureurs, die voor het slapen gaan nog even 50 rondjes oefenenen. Maar Lewis had het niet het zwaarst met de simulator, maar Bottas is echt van een andere dit weekend. Ja, Hamilton vindt Bottas sneller op Mugello:

De druk was enorm hoog. Want ik doe mijn rondjes en ik heb moeite om de grens op te zoeken in sommige sectoren. En Valtteri was véél sneller en verder dan ik. In sommige sectoren van de baan althand. De druk was hoger dan ooit. Als ik niet het werk geleverd had wat ik uiteindelijk heb geleverd, had ik nooit dit resultaat behaald. Lewis Hamilton, mag soms van Bottas winnen

Vanmiddag staan de heren om 15:10 aan de start van de GP van Toscane. De kans is aannemelijk dat Hamilton op wonderbaarlijke wijze toch Bottas en Verstappen weet te verslaan, waardoor hij ternauwernood de leiding pakt in de WK-stand.