Dit is de duurste Toyota ooit geveild

En we kunnen het jullie nog sterker vertellen: het is überhaupt de duurste Japanse auto ooit geveild.

Auto’s die voor meer dan een miljoen geveild worden: het gebeurt bijna wekelijks. Daar zitten alleen niet vaak Japanse auto’s tussen. Niet dat Japanners geen leuke auto’s kunnen bouwen, maar er zijn nog maar weinig Japanse auto’s die een klassiekerstatus hebben bereikt. Japan is namelijk vrij laat begonnen met leuke sportwagens bouwen.

Iconische klassieker

Toyota had echter al in de jaren ’60 een raszuivere sportauto: de 2000 GT. Deze auto kun je zien als een verre voorvader van de Supra. Je hebt niet heel veel fantasie nodig om in de huidige Supra de lijnen van de 2000 GT te zien.

Carroll Shelby

Voor de ‘normale’ 2000 GT – waarvan er 337 gebouwd zijn – worden al jaren bedragen met 7 cijfers voor de komma neergeteld. De auto die je hier ziet is echter niet zomaar een 2000 GT. Dit is een 2000 GT waar ene Carroll Shelby zich mee bemoeid heeft.

Drie auto’s

Toyota wilde de 2000 GT laten racen in de VS, omdat dit een belangrijke markt was. Daarvoor gingen ze in zee met Carroll Shelby. Hij bouwde drie 2000 GT’s die door Toyota ter beschikking werden gesteld om tot raceauto. Uiteindelijk werden de auto’s maar één seizoen ingezet door team Toyota-Shelby, maar dat maakt deze bloedmooie racers niet minder gewild. Een Shelby 2000 GT is het ultieme collector’s item uit Japan.

Chassisnummer

Van de drie auto’s was één exemplaar extra bijzonder, want deze had chassisnummer MF10-10001. Deze Shelby was dus oorspronkelijk de allereerste Toyota 2000 GT. In ieder geval de eerste die van een chassisnummer werd voorzien. Je raadt, het al: dat is de auto die nu geveild is.

Recordbedrag

De verwachtingen waren logischerwijs hooggespannen, voorafgaand aan de veiling van deze Shelby 2000 GT. Uiteindelijk bracht de auto net iets minder op dan gehoopt, maar het is alsnog een recordbedrag. Het winnende bod was namelijk omgerekend €2.290.550. Nog nooit eerder werd er zoveel betaald voor een Japanse auto. Bij veilinghuis Gooding & Co mogen ze dus niet klagen.

Nog meer recordprijzen

Dit was trouwens niet het enige record dat sneuvelde tijdens de Amelia Island-veiling. Zo werd er €1.818.233 betaald voor een Carrera GT en €1.843.078 voor een RUF Turbo R Limited. Daarmee zijn het respectievelijk de duurste Carrera GT en de duurste RUF ooit geveild.

De Carrera GT lijkt op het eerste gezicht niet bijzonder, maar heeft een unieke kleur (Polar Silver) en een kilometerstand van nog een 4.000 km. In januari werd er trouwens ook al een exemplaar voor €1.762.969 verkocht. Dat was toen de duurste Carrera GT, maar niet voor lang dus.