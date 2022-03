F1 testdag 4: wat kunnen we verwachten vandaag?

F1 testdag 4 is vandaag! Wat gaat er allemaal gebeuren?

Dames en heren, kom uit de winterslaap! Het Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. We hebben kunnen genieten van drama, moddergooien, stoerdoenerij en andere emotionele ingevingen van betrokkenen. Morgen is de eerste stap naar een echt Formule 1-weekend.

Dan worden namelijk de volgende drie testdagen verreden. Normaal gesproken is dat niet zo heel erg spannend. We hebben immers al een sessie achter de rug in Spanje. Waarom is de F1 testdag 4 (en die daarop volgen) wel spannend? Simpel: de auto’s zullen hoogstwaarschijnlijk nu in hun definitieve vorm te zien zijn. Een week later wordt hier namelijk de eerste F1-race van het seizoen gereden. Even tussendoor naar de fabriek vliegen voor grote aanpassingen is vrij lastig.

F1 testdag 4: schema

Ochtendsessie: 08:00 – 12:00

Middagsessie: 13:00 – 1800

Er zijn maar 10 auto’s toegestaan per testsessie. Op deze wijze is er genoeg ruimte op de baan voor de coureurs en teams om daadwerkelijk te kunnen testen. Dit betekent dat er per team één coureur de baan op kan. De indeling daarvan is op het moment van schrijven van dat artikel nog niet bekend. Uiteraard zullen we dit artikel updaten wanneer we meer weten.

Nikita Mazepin is niet aanwezig

Vanwege de oorlog in Oekraïne, heeft Haas afscheid genomen van zijn sponsor Uralkali en coureur Nikita Mazepin. Hij wordt vervangen door de Deen Kevin Magnussen. K-Mag reed al eerder voor Haas en geldt als een (ietwat onbehouwen) talent dat zeker in de F1 thuishoort. Op deze wijze kunnen we meteen de ware snelheid van Mick Schumacher beoordelen.

Let op de Mercedes W14

Er gaan zeer sterke geruchten van welingelichte bronnen dat Mercedes met een compleet andere auto aan komt zetten. Deze auto zou revolutationair zijn vanwege het ontbreken van sidepods. Morgen kunnen we zien of dat ook daadwerkelijk zo is.

Porpoising

De teams hadden zonder uitzondering last van het zogenaamde porpoising. Hoe dat precies werkt, legt @jaapiyo uit in dit artikel. Het komt er op neer dat de auto’s een op- en neergaande beweging maken door de ground effect.

Sakhir Circuit

Het Sakhir Circuit is beduidend anders dan Barcelona-Catelunya. De temperatuur is hoger, de baan is breder, er is een veel langer recht stuk en er is meer wind. Dit zijn behoorlijk afwijkende factoren waardoor sommige teams het ineens makkelijker of moeilijker kunnen krijgen. De teams hebben zo wel een veel beter idee van wat ze kunnen verwachten dit seizoen met de auto’s.

Waar kan ik de F1 testdag 4 volgen?

Op F1TV wordt alles in zijn geheel uitgezonden. Grand Prix Radio doet er ook verslag van, drie keer per uur zullen Olav Mol (toch een beetje de Nederlandse stem van de F1) en Jack Plooij updates geven van wat er allemaal gebeurt op de baan. Uiteraard kun je je ook wenden tot diverse streams op het internet. Viaplay zendt de vrije trainingen ook uit. Mocht je een Ziggo-klant zijn, je kan ook via Ziggo kijken naar ViaPlay. Ben je aan het werk en kun je niet de TV of radio aanzetten, is F1 Reddit een oplossing. Uiteraard zullen wij verslag doen van bijzondere gebeurtenissen tijdens de F1 testdag 4!