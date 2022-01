Duurste Carrera GT ter wereld is prijzig (en verkocht!)

En de Porsche Carrera GT was al veel te duur. De duurste Carrera GT ter wereld is al helemaal krankzinnig.

Het is grappig om te zien hoe wij altijd kijken naar 15 tot 20 jaar oude auto’s. Dat zijn altijd ‘oudjes’. Een Renault Clio RS, Volkswagen Golf GTI BMW M5 of Ferrari F430 uit 2005 zijn nu nog oude bakken. We sparen liever door voor een moderner exemplaar of investeren liever in een échte klassieker c.q. youngtimer. Over 10 jaar baal je dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt.

Daar heb je met de Porsche Carrera GT geen last van. Die auto was eigenlijk al bij de introductie een icoon. Volgens velen is het de laatste echt analoge supercars. Ga maar na: een atmosferische V10, handbak, geen directe brandstofinjectie, achterwielaandrijving en hydraulische stuurbekrachtiging.

Duurste Carrera GT ter wereld

Laatst konden we al melding doen van het feit dat de Carrera GT heel erg prijzig is geworden. Het was de duurste auto ooit op Bring-a-Trailer. Voor nu kunnen we vertellen dat de Carrera GT’s helemaal krankzinnig duur zijn geworden. Voor het eerst is er namelijk eentje verkocht voor exact 2.000.000 dollar (omgerekend euro 1.762.969 euro). Daarmee is het de duurste Carrera GT ter wereld, aller tijden. Destijds werd dit exemplaar verkocht in 2005 voor ongeveer een kwart van de prijs.

Het is dan ook een heel bijzonder exemplaar. Ten eerste is het een ‘2005’-model. Die hebben een koppeling die iets beter te doseren is. Veel Carrera GT’s hebben een upgrade gehad, maar deze had ‘m van origine. De kleurstelling is fraai, maar niet super gewaagd: het Carrera GT-zilver (de introductiekleur) is wat saai, maar het fraai interieur maakt veel goed.























Koffers!

Die kleur zien we ook terug komen in de bagageset. Want natuurlijk, de duurste Carrera GT aller tijden is voorzien van zo’n set. Deze bestaat uit 5 delen en past precies in de vreemd gevormde vakken van de Carrera GT. Dat niet alleen, ALLE bijzondere benodigdheden zitten erbij. Alle papieren vanaf de orderformulieren zitten erbij. Als dat nog niet genoeg is zijn beide originele sleutels ook nog aanwezig bij de duurste Carrera GT ter wereld.

























Verwacht de duurste Carrera GT aller tijden niet binnenkort op de weg tegen te komen. De auto heeft in de afgelopen 17 jaar namelijk in totaal 402 kilometer gelopen. Deze auto zal waarschijnlijk weer een grote beurt krijgen en in een brandvrij compartiment worden opgeborgen.

Via: Carscoops.

