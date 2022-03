Officieel: dit is de langverwachte Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen roept al een eeuwigheid ‘busje komt zo’, maar nu is het busje eindelijk gearriveerd!

Veel sympathieker dan een Volkswagen T1 wordt het niet. Dit iconische busje is niet zonder opvolger gebleven, want we zitten inmiddels al bij de T7. De charme is echter al lang verdwenen. De Transporter en de Multivan zijn puur functionele vervoersmiddelen geworden. Daarom broedt Volkswagen al ruim 20 jaar op een retrobusje dat deze charme weer terug moet brengen.

Lange aanloop

Al in 2001 hintte Volkswagen naar een opvolger van de T1 in de vorm van de Microbus Concept. Daarna was het 10 jaar stil. Toen kwamen ze met de Bulli Concept. Nog eens 5 jaar later kwam de Budd-e Concept. Deze zagen geen van allen het levenslicht. De Volkswagen ID. Buzz gaat nu eindelijk in productie, maar hier zijn óók weer vijf jaar aan concept cars en teasers voorafgegaan. Deze onthulling heeft dus een enorm lange aanloop gehad.

Microbus Concept (2001) Bulli Concept (2011) Budd-e Concept (2015) Volkswagen ID. BUZZ (2017)

Volkswagen ID. Buzz

Nu laat Volkswagen ons niet langer in spanning. De ID. Buzz is zojuist in volle glorie gepresenteerd. Niet alleen voor Volkswagen is dit een belangrijke onthulling, maar het is ook gewoon een interessante toevoeging aan de markt van EV’s. Dit is namelijk het eerste elektrische (personen)busje dat niet gebaseerd is op een bestaand model.

Accupakket

De Volkswagen ID. Buzz had al veel van zijn geheimen prijsgegeven. Bijvoorbeeld dat deze een 77 kWh accupakket zou krijgen. Dat lag ook geheel in lijn der verwachting, aangezien de ID.3 en ID.4 deze ook hebben. Helaas is de range van de ID. Buzz nog steeds een geheim, want daarover zwijgt Volkswagen nog in alle talen.

Snelladen

Dat is een beetje jammer, maar gelukkig hebben we nu wel alle andere specificaties. Net als zijn kleinere ID-broertjes beschikt de Volkswagen ID. Buzz over een 11 kW 3-faselader. De ID. Buzz heeft echter een hoger snellaadvermogen dan de ID.3 en de ID.4. Aan de snellader kun je namelijk met 170 kW laden. Wat ook nieuw is: de ID. Buzz kan bidirectioneel laden.

Elektromotor

De elektromotor op de achteras (historisch verantwoord!) produceert 204 pk. Nutteloos feitje: daarmee is de ID. Buzz krachtiger dan acht originele T1’s bij elkaar. Het koppel komt uit op 320 Nm. Hoe snel de ID. Buzz de 100 km/u aantikt weten we niet, maar de – begrensde – top ligt op 145 km/u. Voor de koeriers met haast (ja dat is een pleonasme) zou dit snel genoeg moeten zijn.

Interieur

We kregen gisteren al een blik op het interieur van de Volkswagen ID. Buzz, maar nu krijgen we ook het dashboard te zien. Hiervan zal niemand steil achterover vallen, want dit is in grote lijnen gelijk aan dat van de ID.3 en ID.4. De meest opvallende verandering is het ventilatierooster dat doorloopt over de hele breedte. Er is ook nog een praktisch dingetje aangepast: de keuzehendel is verplaatst naar het stuur.

Personenversie Volkswagen ID. Buzz

De ID. Buzz komt in twee smaakjes (zoals je al lang wist): de personenversie en de Cargo. De personenversie biedt in eerste instantie plaats aan vijf personen. Achterin is er ruimte voor 1.121 liter aan bagage. Met de achterbank plat kun je zelfs 2.205 liter kwijt achterin de 4,712 meter lange ID. Buzz.

Derde zitrij?

Zoals je ziet heeft de ID. Buzz geen derde zitrij en kun je er dus niet meer dan vijf man in kwijt. Voor een personenbusje c.q. MPV is dat toch een beetje weinig. Gelukkig belooft Volkswagen een zespersoons en een zevenpersoonsversie. Ook volgt er nog een ID. Buzz met een langere wielbasis. Een soort ID. Buzz Plus (of Pluzz…?).

Volkswagen ID. Buzz Cargo

De bedrijfswagen-versie van de ID. Buzz heet Cargo. Afgezien van de laadruimte zijn er nog wat verschillen met de normale ID. Buzz. De Cargo heeft namelijk een ander dashboard en is met drie stoelen te krijgen. Daarmee kun je dus net als in eenT1 gezellig met z’n drieën voorin zitten. Achterin de Cargo is er 3,9 kubieke meter ruimte, genoeg voor twee europallets. Wel even opletten dat die niet meer dan 650 kg wegen, want dat is het maximale laadvermogen.

Marktintroductie

De eerste ID. Buzz-jes zullen in de eerste helft van dit jaar van de band rollen in Hannover. Bestellen kan vanaf mei. De marktintroductie mogen we vervolgens in de herfst verwachten. Tegen die tijd krijgen we als het goed is ook te horen wat voor prijskaartje Volkswagen aan de ID. Buzz gaat hangen.

Wouter heeft al ogen rijden in de ID. Buzz, maar die was toen nog wel gecamoufleerd. Wat zijn eerste indruk was check je in de onderstaande video.