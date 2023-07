Koop de duurste VanMoof van Nederland

Met de duurste VanMoof van Nederland kun je de blits maken, want er zullen niet meer exemplaren bijkomen.

Sommige dingen zullen we nooit begrijpen waarom ze populair zijn. Denk aan ‘eten’ van de McDonald’s of ‘muziek’ van Justin Bieber. Maar het meest bijzondere is wellicht de elektrische fiets. Wij autoliefhebbers begrijpen een échte fiets heel erg goed. Het is een briljante uitvinding. Je kan ‘m vrij eenvoudig zelf bedienen en je hebt nergens hulp bij nodig om 25 km/u te halen.

Maar we leven in een tijd dat alles lastig en omslachtig moet zijn. Dus een gewone fiets kopen en daar gewoon op fietsen is anno 2023 not done. Elektrische fietsen zijn het helemaal. Een van de fabrikanten die wel eventjes de wereld ging overnemen, was VanMoof.

Op de fles

De bouwer van elektrische fietsen is op de fles gegaan. De reden waarom is simpel: er kwamen teveel fietsen terug met storingen. In plaats van 1 op 100 garantiegevallen waren het er 1 op 10. Dat kon de ‘Tesla onder de fietsbouwers’ zich niet veroorloven.

We gingen eventjes op Marktplaats kijken of er nog occasions te vinden waren en jawel, die zijn er! Sterker nog, het zijn er heel erg veel. Er staan meer dan 250 elektrische VanMoof’s te koop op Nederlands grootste verkoopsite.

Duurste VanMoof van Nederland (op Marktplaats)

Dit is de duurste VanMoof die we konden vinden. Het betreft een VanMoof S5. Dat is het laatste model dat ze gemaakt hebben. Er is maar een ding dat je nodig hebt bij een fiets, en dat is een deugdelijk slot. Of als je in Amsterdam woont, 5 zware sloten die minimaal de waarde vertegenwoordigen van de fiets in kwestie.

In dit geval is de prijs niet mals: 4.000 euro! Het is dan ook de duurste, maar er staan zat exemplaren te koop voor meer dan 2 mille. Maar in dit geval is de uitrusting ook enorm:

Kick Lock met active-retract pin

Ingebouwde diefstalbeveiliging

Automatische Rider Recognition

Handmatig ontgrendelen met back-upcode

Antidiefstalmoeren en -bouten

Gps- en bluetoothlocatietracking

Maar wat moet je ermee?

Super attent natuurlijk, maar wat héb je eraan? Het is een fiets! Het simpele vervalt (dus is ‘ie nodeloos zwaar) en vanwege de elektrische assistentie vervalt ook het gezonde aspect. Voor dit geld kun je ook kiezen voor mobiliteitsoplossingen als een Renault Twizy, Smart of een elektrische scooter. Kost je nog minder ook.

Een groter probleem is dat onderhoud en ondersteuning wat lastig gaat worden. Het is eigenlijk een computer met pedalen en dient dus ook ondersteund te worden en juist die komt te vervallen. Ook heeft de KwikFit al aangegeven dat de VanMoof onderdelen op zijn. Maar hey, voor 4 mille is dit stukje Hollandse nijverheid van jou. Een Fokker 50 of Spyker C8 is aanzienlijk duurder. De advertentie kun je hier bekijken!