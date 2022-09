Dit is de duurste Astra van Nederland

Deze Astra is peperduur, maar dan heb je wel een dikke V8.

Bij het zien van de headerfoto hebben de meesten van jullie waarschijnlijk al onraad geroken. We zullen het dus maar meteen verklappen: de duurste Astra van Marktplaats is géén Opel. Maar het is wel degelijk een Astra, dus van de titel is geen woord gelogen.

Je wist het waarschijnlijk niet, maar Opel was niet de eerste die de naam Astra op een auto plakte. Sterker nog: er waren al diverse auto’s met deze naam, voordat Opel de Kadett omdoopte tot Astra. Die zijn echter allemaal een vrij roemloze dood gestorven.

Een van deze auto’s was de Kellison Astra. Een auto die weinig bekendheid geniet, maar waarvan er nu wel eentje op Marktplaats staat. De eerste vraag die in je opkomt bij het zien van deze auto is natuurlijk: wat is dit in vredesnaam?

Wat je hier ziet is een raceauto uit de jaren ’60, gebaseerd op een Corvette C1. Zoals je ziet heeft de auto echter een compleet ander koetswerk gekregen, met wat Britse en Italiaanse invloeden. De carrosserie is volledig gemaakt van fiberglass. Dit alles is het werk van de Amerikaan James Frank Kellison.

De auto heeft ook een andere motor gekregen, alhoewel die ook weer afkomstig is uit een Corvette. Het gaat om een small-block uit de C2, die later vergroot is naar 6,4 liter. Volgens de advertentie zijn er destijds zo’n 300 exemplaren gebouwd van de Kellison Astra.

Dit exemplaar is actief geweest in de racerij, maar daar zie je niks meer van terug. Deze Kellison Astra heeft namelijk een grondige renovatie ondergaan. De auto is daarbij ook meteen wat gemoderniseerd, met onder meer H&R veren en schokdempers, schijfremmen achter en een nieuw dashboard.

Uit de titel heb je al af kunnen leiden dat deze Kellison in ieder geval duurder is dan de duurste Opel Astra. Nu zegt dat niet zoveel, maar deze Kellison is ook duurder dan de meeste Corvette C1’s. Op Marktplaats wordt er namelijk precies een ton voor gevraagd. Dat is een flink bedrag, maar dan kun je voortaan wél op verjaardagen vertellen dat je een Astra met een V8 hebt.