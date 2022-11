Verdubbeling aantal elektrische auto’s in Nederland!

Sinds 2021 zijn er bijna twee keer zoveel elektrische auto’s in Nederland.

Het is hard gegaan. Waar de eerste ‘Priussen’ niet om aan te gluren waren, hebben we nu mooi gevormde EV’s. Denk bijvoorbeeld aan een Porsche Taycan. Echter, ook wat betaalbaardere modellen vinden gretig aftrek. Dit blijkt uit de verkoopcijfers: sinds vorig jaar is het aantal elektrische auto’s in ons kikkerlandje bijna verdubbeld.

Verdubbeling elektrische auto’s in Nederland

Dat zijn mooie cijfers, blijkt uit de gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) opgevraagd door de Volkskrant. Ten grondslag hieraan liggen natuurlijk veel redenen. Denk aan de oplopende energieprijzen, de subsidies op allerlei duurzame technieken waarmee je auto’s kan opladen maar ook de techniek dat steeds meer een alternatief is voor de benzine auto. Dit alles zorgt ervoor dat steeds meer mensen overstappen naar een elektrische auto. Of een hybride.

We moeten ook wel. Vanaf 2035 moeten alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn, en dat is best snel al. Nu is 21% van auto’s die nieuw verkocht worden uitstootvrij. Er is dus nog een lange weg te gaan. Zeker als je kijkt naar het totale wagenpark van Nederland. Wij hebben altijd een vrij oud wagenpark gehad (omdat de auto’s zo duur zijn door de belastingen!!) en dat zie je terug bij de emissieloze auto’s. Nog maar 3,3% van het alle auto’s in Nederland is dat.

Goed, terug dan naar het goede nieuws. Mensen kiezen dus steeds vaker voor een elektrische auto. Er rijden nu in totaal bijna 310.000 elektrische auto’s rond. Verleden jaar waren dit er 136.000 minder. Tevens zien we een stijging van de verkoop van hybride auto’s. Tot nu toe zijn er in 2022 3.700 hybride auto’s verkocht.

Cijfers

Uit de cijfers blijkt ook dat in Almere de meeste elektrische auto’s rondrijden (15% van alle voertuigen in de gemeente). Dat kan er mee te maken hebben dat veel bewoners daar een eigen oprit hebben en dus op eigen terrein kunnen laden. Een groot voordeel als je elke dat naar je werk moet rijden met een EV. Tevens zit er een vestiging van een leasebedrijf in de buurt, dat een rol kan spelen.

Al met al klinkende cijfers op papier. Maar willen we de doelen halen die gesteld zijn voor 2035, dan is er nog wel wat werk aan de winkel.