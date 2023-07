Dít is het interieur van de nieuwe New MINI

De MINI komt eraan. Het uiterlijke kende je al, dit is het interieur van de nieuwe New MINI.

Op zich is het wel knap hoe BMW het voor elkaar krijgt om voor de vierde keer een retro-design toe te passen. In 2001 kwam de eerste MINI, getekend door Paul Stephenson. Die deed dat dermate goed, dat de tweede generatie bijna exact hetzelfde eruit zag. Met de derde generatie ging men voor een wat cartooneske uitstraling met oversized koplampen en achterlichten.

Maar net zo bijzonder als het exterieurdesign van een MINI is het interieurdesign. Een MINI hoeft het niet ruim te zijn (het ding heet MINI met een reden), maar het moet er bijzonder uitzien. We hebben de eerste afbeelding van het interieur van de nieuwe New MINI en het is dit geworden:

Interieur nieuwe New Mini

Het is minimalistisch en herkenbaar Mini. Heel erg tof is dat men gekozen heeft voor een groot rond scherm. Dat lijkt op de grote ronde centrale meter van weleer. Het ziet er modern uit en is tegelijkertijd een infotainmentscherm als een instrumentarium. Dat is dan weer heel erg jammer.

De huidige MINI’s hebben dat kleine ovaal-esque schermpje met de basis-info voor je neus en dat is heel erg prettig. We zien wel een klein glazen schermpje in het dashboard, dus met een head-up display hoopt MINI dit probleem te tackelen.

Natuurlijk is er een reden dat fabrikanten hiervoor kiezen: het is simpelweg goedkoper. Elektrische auto’s zijn al hartstikke duur en je zit dat fabrikanten waar mogelijk geld besparen. Al die haptische knopjes en het weghalen van echte knoppen en bedieningselementen is een trend die we zien bij andere merken.

Knoppen juist onderdeel van Mini design

Wat wel erg jammer is, is dat op het scherm na er niet veel MINI-design is over gebleven. Het is gewoon erg basic. Logisch, want juist de knoppen waren een onderdeel van het MINI-design. Verder valt op dat het dash gedeeltelijk in met stof is bekleed. Tsja, vooralsnog komt het niet heel erg hoogwaardig of ‘fun’ over, maar wellicht moeten we even wachten met een oordeel voordat we erin zitten.

Ondanks dat de MINI nog niet officieel is gelanceerd, hebben we nu dus de afbeeldingen van het in- en exterieur. Ook weten we dat er twee smaakjes komen: een Cooper E met 184 pk en Cooper SE met 218 pk. Die eerste heeft een 40,8 kWh-accupakket voor 300 km range, die tweede een 54,2 kWh-batterij voor 400 km range. De vierde generatie MINI wordt onthuld in november van 2023. Dan krijg je wellicht alles nog een keer te zien! Rijden kan een paar maanden later.