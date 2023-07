Positie Viaplay heel erg wankel, blijft nog wel in Nederland

De positie van ViaPlay is heel erg wankel, maar in Nederland zijn we er nog niet vanaf.

Met veel bombarie kwam ViaPlay op de markt. Een nieuwe streamingdienst. Ze pakten meteen heel erg groots uit met naast films en series ook sport. Een combinatie die we Amazon, Netflix of HBO nog moeten zien maken. Het zijn ook niet de minste sporten, want naast Premier League en Bundesliga hebben ze de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland.

Dat betekent dat wij moeten kijken via ViaPlay, of je nu wil of niet. Zelfs de luisterrechten hebben ze gekocht, om zo F1-icoon Olav Mol dwars te kunnen zitten. Deze rigoreuze en ietwat arrogante methode heeft niet gewerkt. Het aanbod films en series is matig in vergelijking met de concurrentie. F1 kijken kan ook legaal op veel andere manieren en niemand kijkt naar darts (toch?).

Positie Viaplay bijzonder wankel

Dit betekent dat de financiële positie van ViaPlay heel erg wankel is. Dat blijkt uit de presentatie van de kwartaalcijfers van Q2 van 2023. De situatie is bovengemiddeld nijpend te noemen. Dermate erg dat ze aankondigen te gaan vertrekken uit diverse landen, zoals Canada, Polen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Men heeft alleen vertrouwen in de Scandinavische markt en Nederland. Wat dat betreft mogen ze bij ViaPlay Max Verstappen heel erg dankbaar zijn, want de enige reden dat mensen 15,99 euro per maand betalen voor een uiterst middelmatige streamingdienst, is dat je Formule 1 kunt kijken.

Formule 1

In Nederland zijn er 1.200.000 abonnee’s en die kijken hoogstwaarschijnlijk enkel en alleen voor onze in België geboren Monegask in dienst van een Brits team met Oostenrijks en Thaise eigenaren (wij Nederlanders zijn zo heerlijk chauvinistisch).

Het aantal tegenslagen begint zo flink op te lopen. Nu de abonnementsgroei uitblijft, heeft ViaPlay te kampen met hoge uitgaven en weinig inkomsten. Naast het terugtrekken uit diverse landen, moet de streamingdienst op zoek naar een partij die ze wil overnemen. Ook worden bankgaranties ingetrokken. Zo erg is het op dit moment gesteld. Overname zou zeker interessant zijn, want de sublicenties zijn daar dan bij inbegrepen.