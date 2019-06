Dit is de eerste Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation

Het goede nieuws is dat je de Aston Martin binnenkort in het echt kunt zien!

Ruim twee jaar geleden maakte Aston Martin bekend de iconische DB4 Zagato nieuw leven in te blazen met het exclusieve Continuation programma. Met de klassieke auto in het achterhoofd, bouwen Aston Martin en Zagato een gloednieuwe auto die niet onder doet voor het origineel uit de zestiger jaren. Dit doen ze overigens niet alleen met de DB4. Ook de DB5 en de DBS GT Zagato uit de James Bond-film Goldfinger krijgt een nieuw leven met het programma.

De eerste DB4 GT Zagato Continuation is inmiddels af. De auto is te zien op de foto’s in dit artikel en is live voor het eerst te zien tijdens de 24u van Le Mans. Aston Martin zal de auto tentoonstellen op de VIP hospitality van het merk op Le Mans. In totaal worden er slechts 19 van gebouwd.

Vakmannen (m/v) hebben 4.500 uur gewerkt aan de auto. De voertuigen van het Continuation gaan we helaas nooit op de openbare weg zien. Omdat Aston Martin en Zagato zoveel mogelijk trouw blijven aan het origineel komen de auto’s niet in aanmerking voor een kenteken. Het ontbreekt ze immers aan allerlei vereiste veiligheidseisen. De DB4 GT Zagato Continuation kost overigens ruim 1,6 miljoen euro exclusief belastingen.