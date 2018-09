DBS GT Zagato aangekondigd, kosten: 6,7 miljoen euro

Grofweg de prijs van twee Bugatti Chirons. Die krankzinnige prijs heeft uitleg nodig. Daarnaast hebben Aston Martin en Zagato ook nieuws over de DB4 GT Zagato.

De samenwerking tussen Aston Martin en Zagato gaat door. Met een opmerkelijke constructie kondigen de partijen twee nieuwe modellen aan. Het gaat hier om de DBS GT Zagato en de DB4 GT Zagato.

DB4 GT Zagato Continuation

Laatstgenoemde doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. De DB4 GT Zagato bestaat immers al. Aston Martin en Zagato voegen de DB4 GT Zagato toe aan het Continuation programma. Dit is een programma waarbij klassieke modellen opnieuw in productie worden genomen. In dit geval gaat het om de DB4 GT Zagato uit 1958. Qua uiterlijk zal deze ‘nieuwe’ klassieker compleet overeenkomen met het oude model. De productie gaat echter middels de nieuwste technologie. Zo worden de panelen van de auto digitaal gescand. De krachtbron blijft gelijk aan het oude model, een zes-in-lijn met 380 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vier verzetten. Deze DB4 GT Zagato Continuation zal niet voldoen aan de huidige veiligheidsregels voor productieauto’s en is daarom niet straatlegaal.

Twee halen, twee betalen

Zoals gezegd in de intro heeft deze auto uitleg nodig. Men is namelijk niet in staat om deze DB4 GT Zagato Continuation los te kopen. De auto komt met als setje met de gloednieuwe DBS GT Zagato. De twee auto’s kosten gezamenlijk omgerekend 6,7 miljoen euro. Van het duo worden elk 19 exemplaren gemaakt. Dit maakt de DBS GT Zagato de zeldzaamste moderne Zagato. Dit getal is niet willekeurig uitgekozen, van de originele DB4 GT Zagato uit 1958 werden destijds ook slechts 19 stuks gebouwd.

DBS GT Zagato

Wat is die DBS GT Zagato dan? Aston Martin heeft enkel een schets vrijgegeven van deze nieuwe creatie. De auto zal technisch gebaseerd worden op de nieuwe DBS Superleggera. In tegenstelling tot de klassieke Zagato, zal deze DBS GT wél straatlegaal zijn. Hoewel de auto in de basis een DBS Superleggera betreft, krijgt de DBS GT Zagato een unieke koets van Zagato.

Klanten die de auto’s kopen krijg ze apart van elkaar geleverd. De DB4 GT Zagato Continuation zal in het najaar van 2019 geleverd worden, terwijl de DBS GT Zagato pas eind 2020 klaar is voor levering.