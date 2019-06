Kabinet krijgt plan voor rekeningrijden onder ogen

Met een opgesteld plan kan het onderwerp weer afgestoft worden.

Rekeningrijden is al heel vaak besproken. In Nederland is er tot op heden nog niets van gekomen met betrekking tot personenauto’s. Of dat altijd zo gaat blijven is nog maar de vraag. De komende jaren schakelt men langzamer over op elektrisch rijden. Dit zijn auto’s die niet te maken hebben met BPM, geen accijnzen hoeven te betalen en niet in aanmerking komen voor motorrijtuigenbelasting. Hoe meer EV’s er verkocht gaan worden, hoe harder de overheid dit in de portemonnee gaat voelen.

De automobilist draagt jaarlijks miljarden bij aan de schatkist. Als we elektrisch gaan rijden valt een groot deel van die inkomsten weg en dus zal de overheid naar alternatieve inkomsten moeten gaan kijken. Rekeningrijden is daarmee realistischer dan ooit. De Mobiliteitsalliantie heeft een deltaplan opgesteld en zal dit morgen aanbieden aan het kabinet. De alliantie bestaat uit de partijen RAI Vereniging, ANWB, NS, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, de Fietsersbond en Rover.

In dit plan spreekt men onder meer over kilometerheffing. Per 2024 zou rekeningrijden geïntroduceerd moeten worden, aldus De Telegraaf vandaag. Daar staat wel tegenover dat de BPM en motorrijtuigenbelasting voor auto’s met een verbrandingsmotor omlaag gaan. Een plan dat we wel vaker hebben gehoord uit de koker van de RAI Vereniging. Het deltaplan stelt dat er geen spitsheffing gaat komen met deze vorm van rekeningrijden. Veel automobilisten zitten immers niet voor hun lol in de file ’s ochtends en ’s avonds. Ze daarom ‘straffen’ met zo’n heffing lijken de deelnemende partijen onredelijk.

Het aanbieden van het plan aan het kabinet is absoluut geen garantie voor succes. Het kabinet heeft vaker vanuit partijen als ANWB en de RAI Vereniging moord en brand gehoord. Termen als ‘brandbrief‘ en ‘noodklok’ laat de politiek voorlopig koud.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken