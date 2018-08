Aston Martin maakt nieuwe Bond-auto’s voor 3 miljoen euro

Bizar, maar er is blijkbaar een markt voor.

Wie ergens nog enkele miljoenen in een oude sok heeft liggen moet binnenkort eens bellen met Aston Martin. Als onderdeel van het continuation programma, hebben de Britten een nieuw project aangekondigd.

Aston Martin gaat de DB5 weer terug in productie nemen. Niet zomaar een DB5, maar de auto uit de James Bond-film Goldfinger. De autobouwer gaat 25 replica’s produceren. Nu klinkt replica wat oneerbiedig, want we hebben het hier over een high-end productie. Zo komen de DB5’s met alle werkende gadgets en nee, de auto is niet legaal voor op de openbare weg.

De bouw is in handen van Aston Martin Works in Newport Pagnell, waar ooit de oorspronkelijke DB5 van de band rolde. De 25 exemplaren zijn bestemd voor klanten van Aston Martin Works. Bovenop die 25 stuks komen nog drie exemplaren. Eentje is voor Aston Martin zelf, eentje gaat naar filmstudio EON Productions en het laatste exemplaar zal worden geveild.

Om de auto in detail na te maken werkt Aston Martin samen met Oscar-winnaar Chris Corbould. Één van de kenmerkende Bond-gadgets op deze auto zijn de flippende kentekenplaten. Goldfinger was de eerste James Bond film met de Aston Martin DB5. Het model keerde later terug in tal van Bond-films, waaronder Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) en Spectre (2015).

Zo’n James Bond speeltje kopen is niet goedkoop. Aston Martin vraagt maar liefst 2.75 miljoen pond voor deze nieuwe DB5. Dat is omgerekend meer dan drie miljoen euro. Het bedrag is exclusief belastingen, dus uiteindelijk gaat de prijs ver over de drie miljoen. De eerste exemplaren zullen in 2020 aan klanten worden geleverd.