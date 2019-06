Officieel: de nieuwe Bentley Flying Spur is hier

De bekende vormgeving van de Continental GT heeft zijn weg gevonden naar de praktischere Flying Spur.

Met een nieuwe Continental GT was het natuurlijk wachten op een eveneens nieuwe Flying Spur. Bentley heeft zijn tijd genomen en hier is de luxe sedan dan eindelijk. De Britten zijn druk bezig geweest met deze nieuwe auto om er iets subliems van te maken.

Zo komt de Flying Spur voor het eerst met vierwielbesturing. Een straatje keren of een scherpe bocht maken gaat daardoor een stuk makkelijker. Het voelt net of de gigantische auto (130mm langere wielbasis in vergelijking met het oude model) is gekrompen als je een stuurbeweging maakt. Andere luxe auto’s, zoals de Rolls-Royce Phantom, hebben ook deze technologie aan boord.

Onder de kap van de Flying Spur huist een zijdezachte 6.0-liter W12. Het blok levert 635 pk, 900 Nm koppel en is gekoppeld aan een 8-traps ZF automaat met dubbele koppeling. Het is bizar wat Bentley voor elkaar heeft gekregen met deze auto. Hou het champagneglas goed in je handen wanneer de chauffeur het gaspedaal volledig intrapt. De Flying Spur doet 0-100 km/u in slechts 3,8 seconden! Van afspraak naar afspraak blazen over de autobahn is een makkie; de topsnelheid bedraagt 333 km/u.

De nieuwe Flying Spur is 5,31 meter lang, 1,97 meter breed en 1,48 meter hoog. Onbeladen weegt het apparaat een dikke 2.437 kg. Het vakmanschap van Bentley is met name terug te vinden in het interieur. Een overdaad aan luxe voor alle passagiers met de mooiste materialen om je heen. Net als de Continental, komt de Flying Spur met het draaiende 12.3-inch touchscreen. Zoals je van een merk als Bentley kunt verwachten is het interieur volledig naar eigen smaak aan te passen.

De marktlancering van de nieuwe Flying Spur is in de herfst van dit jaar. De eerste leveringen moeten begin 2020 gaan plaatsvinden. Wat het gaat kosten is niet bekend. Daar praten ze bij een merk als Bentley niet over.