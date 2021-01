Lezersvraag: neem jij maatregelen voor Koning Winter? - Autoblog.nl

Morgen verwacht men sneeuw met code geel in grote delen van het land. Neem jij voorbereidingen of ga je juist lol maken?

De afgelopen jaren kent Nederland zeer zachte winters. Goed nieuws voor je bolide, want dat betekent nauwelijks pekel op de weg of gevaarlijke wegomstandigheden. In de provincie Zuid-Limburg hebben ze al even kunnen proeven aan winterse omstandigheden. Morgen is ook de rest van Nederland aan de beurt. De lezersvraag van deze week gaat er dan ook over of je maatregelen treft.

Code geel: sneeuw en gladde omstandigheden

De KNMI heeft in elk geval code geel afgegeven. Van een sneeuwstorm kunnen we niet spreken, het zal wat onschuldige sneeuwval zijn dat grotendeels op zondagochtend weer verdwenen is. Toch zijn we benieuwd naar eventuele maatregelen, hoe minimaal ook. Ben je iemand die meteen in de weer gaat met een afdekzeil, of geloof je het wel en kijk je de kat uit de boom.

Maatregelen en sneeuwpret

Ben je al overgestapt op winterbanden? Let je extra goed op als je een softtop hebt? Of ga je er morgen juist op uit om alvast te oefenen voor de volgende Autoblog driftcursus? Het is ook een uitgelezen kans om een mooi winters plaatje te schieten van je auto. Laat het weten in de comments. Enne, doe een beetje voorzichtig hè. Die lantaarnpaal is dichterbij dan je denkt.

Foto: Giulia met sneeuw via @maurice16 op Autojunk