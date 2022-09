Dit is de Formule 1 kalender van 2023

Staat Spa op de Formule 1 kalender van 2023? En Zandvoort?

Alle fans van de Formule 1 (dus ook de Nederlandse Max-fans met hun oranje outfits) kijken er al maanden reikhalzend naar uit; de kalender van 2023. Er was namelijk nogal wat onzekerheid over bepaalde circuits, zouden die er wel opstaan?

Er waren namelijk vragen over de Grand Prix van België op het machtige circuit op Spa en zelfs de race in Monaco stond op losse schroeven. Maar we hebben nu overal antwoord op, we weten welke circuits de Formule 1 allemaal aandoet in 2023.

24 Formule 1 races in 2023

Het wordt een druk jaar voor Max Verstappen en zijn collega’s. Ze mogen in 2023 namelijk op maar liefst 24 plekken hun rondjes komen rijden. Dit jaar waren dat er nog 22. Tuurlijk, de GP van Rusland is komen te vervallen, maar het waren er sowieso minder dan volgend jaar.

En dan nu de vraag, staan Spa en Monaco nog op de Formule 1 kalender van 2023? Daarop kunnen we kort maar krachtig antwoord geven. JA. Deze twee mooie Europese races worden ook volgend jaar gewoon verreden. En al is de race in Monaco misschien een saaie, de sfeer is wel geweldig en eigenlijk verplicht in de Formule 1.

Nieuw is de Grand Prix van Las vegas

Ook Zandvoort wordt in 2023 niet overgeslagen. Wat op zich geen verrassing is, want dat was al een tijdje geleden officieel bekendgemaakt. Sterker, je kan al lang en breed kaartjes kopen voor de GP van volgend jaar.

De enige nieuwe plek waar gereden gaat worden is Las Vegas. De gok-hoofdstad van de wereld zal het Formule 1 circus ontvangen in het weekend van 18 november. Daarmee is het de op een na laatste race van het seizoen.

Ben je nou benieuwd wanneer waar wordt gereden, kijk dan even hieronder. Daar staat de volledige Formule 1 kalender van 2023 afgedrukt.

Met dank aan Racingnews365.nl