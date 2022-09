Officieel: GP in Zandvoort in 2023 direct na zomerstop

Het is officieel, de GP in Zandvoort in 2023 zal plaatsvinden direct na de zomerstop.

Afgelopen weekend was het weer een groot feest in Zandvoort. Natuurlijk, het hielp dat Verstappen weer won maar de organisatie was sowieso een succes. Nu heeft de CEO van de Formule 1 Stefano Domenicali bekend gemaakt dat de Grand Prix in Nederland volgend jaar direct na de zomerstop zal plaatsvinden.

GP in Zandvoort na zomerstop in 2023

De Telegraaf meldt dat de race in Nederland gehouden zal worden op 27 augustus 2023. De Nederlandse GP vond dit jaar, en verleden jaar, plaats na de race in België op het circuit van Francorchamps. De organisatie van de F1 is echter wat veranderingen aan het doorvoeren, sommige circuits zullen namelijk om verschillende redenen afvallen. Omdat Zuid-Afrika volgend jaar niet op de kalender zal komen te staan, schuift België wat op. Namelijk naar juli, de GP in Zandvoort volgt daarna.

Het is geweldig om het enthousiasme, de opwinding en ook het respect van de fans te zien in Nederland. We kijken ernaar uit om hier volgend jaar direct na de zomerstop terug te zijn Stefano Domenicali

Kalender

Goed nieuws dus. Zowel de F1, de gemeente, de coureurs en de toeschouwers zijn enthousiast. Afgezien van een incidentje verliep de organisatie goed. Nederlanders houden wel van een feestje, want als we naar de agenda kijken zien we dat het festival Mysteryland dan ook gehouden wordt. Boeiend zal je denken, maar het is wel zo dat dit evenement in Haarlemmermeer wordt gehouden. Dat is 15 kilometer van het circuit. Er zijn dan dus heel veel mensen op een klein stukje land. Hier zal op een of andere manier rekening mee gehouden moeten worden.

Ook is het zo dat er nog 2 regio’s vakantie hebben in 2023 ten tijden van de Dutch GP ipv 1 regio nu in 2022. Het is maar dat je dat weet wanneer je jouw all-inclusive in Allanya gaat boeken zodra de reisgidsen binnenkomen.

Belasting

De gemeente Zandvoort is ook blij met de race. Ware het niet dat de nieuwe coalitie in hun akkoord heeft geschreven dat de gemeente meer profijt moet hebben van het evenement. Daarin staat dat Zandvoort niet alle kosten voor haar rekening moet nemen. Dit zijn vooral beheerkosten. En Nederland zal Nederland niet zijn als daar weer niet een belasting voor verzonnen wordt. Deze keer met de pakkende term ‘vermakelijkheidsbelasting’. Of deze heffing al in 2023 ingevoerd zal worden, dat zal zeer onwaarschijnlijk zijn.