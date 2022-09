Worden alle nieuwe lease-auto’s vanaf volgend jaar elektrisch?

Het klinkt misschien gek, maar toch is dat precies wat Rob Jetten wil onderzoeken, dat alle nieuwe lease-auto’s vanaf volgend jaar elektrisch worden.

De derde dinsdag in september is voor de heren/dames/x politici natuurlijk dé uitgelezen kans om naast serieuze plannen, ook diverse proefballonnetjes op te laten. Althans, dat denken wij hier ter redactie als we sommige plannen zien van de bewindslieden.

Een van hen is natuurlijk Rob Jetten. Hij is de minister van Energie en daar hebben wij -niet alleen thuis, maar ook als automobilist- helaas erg veel mee te maken. En dat ‘helaas’ staat er niet per ongeluk. Het is echt behoorlijk jammer dat deze man op deze plek zit, maar daar zeggen we hier maar verder even iets over. Daar kunnen we het in de comments wel met elkaar over hebben…

Nieuwe lease-auto’s moeten elektrisch

Goed, Rob Jetten. Die heeft een behoorlijk uitgebreide nota laten maken die het gebruik van kolencentrales moet compenseren. Dat moet ik misschien even uitleggen. Kort gezegd is het zo; vanwege het dure gas, maakt Nederland nu weer veel meer gebruik van kolencentrales om elektriciteit op te wekken.

Kolencentrales zorgen voor extra CO2-uitstoot en Rob wil dat compenseren. Dat heeft hij namelijk zo afgesproken en daar moet alles voor wijken. En een van die compensatieplannen is het onderwerp van dit artikel; vanaf volgend jaar alle lease-auto’s emissievrij, oftewel elektrisch maken.

Is het een realistisch plan?

En met deze plannen in het achterhoofd, is het tijd om ons even hardop wat af te vragen. Bijvoorbeeld; is het plan überhaupt haalbaar. En zo ja, waarom rijdt de overheid dan zelf nog niet 100% elektrisch?

Daarmee doelen we nu even op politiewagens, ambulances en de vrachtwagens van de Brandweer. Allemaal op fossiele energie. En veel belangrijker, de dikke BMW’s (en Audi’s en Mercedessen) van de collega’s van Rob Jetten. Inderdaad, de ministers en staatssecretarii rijden ook allemaal nog op auto’s waar een verbrandingsmotor inzit.

Omdat de huidige elektrische auto’s nog niet aan hun eisen van ruimte, comfort, een redelijke prijs EN EEN GOEDE ACTIERADIUS voldoen. Simpel.

Dus daarom beste Rob, practice what you preach. Geef zelf eerst het goede voorbeeld en schuif je plannetjes dan pas pas door aan de burger. Die kan nu al nauwelijks zijn energierekening meer betalen, dat gaat er niet beter op worden als er ook nog elke avond een dure Renault Zoë aan het stopcontact hangt.

Of anders gewoon een gouden tip van ons; gooi die gasbel in Groningen weer open. Zijn we in 1 klap van al deze ellende af.