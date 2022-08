NS gooit dienstregeling op de schop voor Formule 1 in Zandvoort

Om de aan- en afvoer van mensen goed te laten verlopen kiest de NS voor een aangepaste dienstregeling tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort.

Auto’s niet welkom. Dat was de boodschap verleden jaar, maar dit jaar zet de organisatie van de Dutch Grand Prix maximaal in op alternatieve mogelijkheden om naar het circuit te komen. De trein is voor een groot deel van de bezoekers de beste manier.

Net als vorig jaar, kiest ook de NS er dit jaar weer voor om een aangepaste dienstregeling te rijden tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort. Vandaag heeft de vervoerder bekendgemaakt dat er elke vijf minuten een trein zal rijden tussen Amsterdam Centraal en het station van Zandvoort.

Daarmee verhoogt de NS de capaciteit naar 10.000 reizigers per uur. Dit jaar zal het wel een stuk drukker worden in de trein in vergelijking met vorig jaar. In 2021 werd de Dutch Grand Prix nog geplaagd door corona. Daardoor ging het driedaagse evenement door met een twee derde bezetting. Dat kwam neer op 70.000 mensen per dag.

Dit jaar zijn er geen bezoekersrestricties voor de Formule 1 in Zandvoort. Deze editie verwacht de organisaties 110.000 bezoekers per dag. Oftewel 330.000 bezoekers gedurende het gehele raceweekend. De NS gaat het er druk mee krijgen.

Het zijn niet alleen maar extra treinen. De NS neemt meer maatregelen om de aan- en afvoer van tienduizenden mensen goed te laten verlopen. Er zijn per trein twee machinisten. Ook kunnen treinen verlengd worden en zijn er extra storingsploegen ingeschakeld zodat eventuele problemen op het spoor zo snel mogelijk verholpen kunnen worden.

Vanaf morgen is de aangepaste dienstregeling voor het Formule 1 weekend in Zandvoort te zien in de app van NS.