Nieuwe BMW M2 wordt alleen aangeboden als leuke versie

De aankomende BMW M2 (G87) zou xDrive krijgen – maar moeten we dat wel willen?

BMW en hun achterwielaandrijving: het blijft toch heilig daar in Beieren. Tenminste, voor auto’s waar het uitmaakt. Voor de 1 Serie en andere ‘praktische’ auto’s is voorwielaandrijving nu ook vaak de norm. Tegenwoordig zie je echter steeds vaker, vooral op de M-modellen, dat xDrive belangrijker wordt. Bovendien wordt door velen gezegd dat xDrive op de M3 en M4 ook helemaal prima is. Eigenlijk kan je er dus donder op zeggen dat elk M-product met xDrive aangeboden gaat worden.

BMW M2 met xDrive?

Maar misschien ook niet. Er is immers een M-product aanstaande waar dit niet perse het geval is. Dan hebben we het natuurlijk over de BMW M2 (G87). De aankomende M2 heeft grote schoenen te vullen. De vorige generatie, de eerste generatie M2 (F87), is eigenlijk perfect. Compacte basis, simpele insteek en eventueel zelfs met handbak, en dan ook nog eens beschikbaar als regulier, Competition of CS. Elke versie is eigenlijk leuk. Maar elke versie is dus ook exclusief achterwielaangedreven.

Eerst was er sprake van dat xDrive op de nieuwe BMW M2 bijna vanzelfsprekend zou zijn. Daar wordt nu op teruggevallen. BMWBlog meldt namelijk op basis van ‘inside info’ dat de BMW M2 lekker achterwielaangedreven blijft. Geen xDrive dus.

Logisch

Stiekem is dat ook wel naar verwachting. Op een M2 wil je eigenlijk zo veel mogelijk gewicht besparen en een zwaar vierwielaandrijvingssysteem past daar niet bij. Ook zou een vierwielaangedreven M2 te veel op een M4 gaan lijken en dus zou je last hebben van kannibalisme. Ook is het de iets grotere M3 en M4 die profiteren van xDrive, maar op een M2 voegt het waarschijnlijk nagenoeg niks toe vergeleken met wat je inlevert. Wil je toch een rappe 2 Serie en vierwielaandrijving? Dan kun je altijd nog uitwijken naar de M240i xDrive.

Dus, ook de volgende BMW M2 wordt gewoon leuk, zonder xDrive. Niet nodig, toch?