Lamborghini Gallardo wordt slachtoffer van vallende boom - Autoblog.nl

Tot overmaat van ramp was het nog een Gallardo Superleggera ook.

Auto’s zijn heel leuk voor ons als mensen, maar niet zozeer voor de natuur. Naar het schijnt heeft de natuur al aardig wat te lijden gehad onder auto’s. Gisteren was het een keer andersom: een auto had flink te lijden onder de natuur. Onder een boom, om precies te zijn.

Het betreurenswaardige voorval vond plaats in de buurt van het pittoreske Stubenberg am See in Oostenrijk. Op een weg in de bosrijke omgeving gaf gisteren een boom de geest. Dat is an sich niet nieuwswaardig, ware het niet dat er uitgerekend op dat moment een Lamborghini reed.

Als je zoiets overkomt ben je een behoorlijk pechvogel, maar het had slechter af kunnen lopen. De boom raakte namelijk alleen de neus van de Lambo. De bestuurder en passagier kwamen er dan ook zonder kleerscheuren vanaf. Het lijkt erop dat de schade beperkt blijft tot de voorbumper en de voorklep. De voorruit is wonder boven wonder heel gebleven.

De auto in kwestie is een Lamborghini Gallardo, en niet de eerste de beste. Het is namelijk een zeldzame LP570-4 Superleggera, Lamborghini’s tegenstrever van de 430 Scuderia. Een zeer begeerlijke Lamborghini dus, op de dubieuze velgen na. Maar dat is nog geen reden om te hopen dat de auto total loss is. Wat gelukkig ook niet het geval is.

De lokale vrijwillige brandweer die uitgerukt was hoefde dus geen mensen uit benarde posities te bevrijden, alleen een auto. Verder zullen ze nog wel even zoet geweest zijn om de weg weer vrij te krijgen.

Foto’s: Freiwillige Feuerwehr Stubenberg Am See